Feuerwehr in Kellinghusen : Großer Topf mit Geld für die Jugendfeuerwehr

Rosemarie Breckwoldt und ihre Kunden spenden 920 Euro für die Jugendwehr.

Avatar_shz von shz.de

29. September 2019, 15:00 Uhr

Kellinghusen | Bereits zum fünften Mal seit 2012 hat Rosemarie Breckwoldt für die Jugendfeuerwehr in ihrem Änderungsstudio in der Lindenstraße gesammelt. Diesmal kamen rund 920 Euro zusammen. Die Spende will die Jugendfeuerwehr Kellinghusen für die nächsten internen und externen Aktivitäten nutzen.

Die vier Jugendfeuerwehr-Mitglieder Gruppenführer Andreas Deis, Jugendgruppenleiter Jens Taubhorn, Julian Pascal Wiechmann und Marvin Wichmann holten gemeinsam mit ihrem Leiter Michael Stoffers und den Ausbildern Timo Powenz und Benjamin Stendorf im Beisein vom Pressesprecher Klaus Rahlf den vollen und damit schweren Behälter mit vielen Münzen ab. „Viele Kunden finden die Spendenidee so gut, dass sie bereitwillig nicht nur das Wechsel- und Kleingeld in den Feuerlöscher steckten, sondern auch von sich aus Extraspenden für diese gute Sache gaben“, sagt Rosemarie Breckwoldt. „Dafür möchte ich mich bei meinen Kunden bedanken.“

Sie möchte auch weiterhin für die Brandschützer Gutes tun. Die ehrenamtliche Arbeit der Freiwilligen sei nicht hoch genug einzuschätzen. „Besonders positiv empfinde ich die Arbeit mit den Jugendlichen, da dadurch viele Heranwachsende an eine sinnvolle Tätigkeit herangeführt werden.“