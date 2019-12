Festliches Münsterdorf : Großer Andrang beim Weihnachtsmarkt

Kirchengemeinde, Vereine und Institutionen stellten in Münsterdorf attraktives Programm auf die Beine.

von Tanja Zukowski

09. Dezember 2019, 16:55 Uhr

Münsterdorf | Ein Fest der Begegnung war der 39. Weihnachtsmarkt rund um die St.-Anschar-Kirche. In der Budenstadt auf dem Kirchplatz, in der Kirche und im Gemeindehaus boten die Kirchengemeinde, Vereine und Institutionen den kleinen und großen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm.

Ob Eine-Welt-Waren oder hausgemachte Marmelade im Kirchenzelt oder hübsche Näharbeiten von Kindergarteneltern, ob Erbsensuppe von der Wählergemeinschaft oder die riesige Auswahl beim Bücherflohmarkt im Kalandskeller, ob beim Förderverein der Kirche oder beim Kleingartenverein – überall war die Nachfrage groß. Nach dem Festgottesdienst folgte ein Ansturm auf das Awo-Café.

Das vielseitige, kostenlose Kinderprogramm zog junge Familien an: Der Ortsgeschichtliche Arbeitskreis hatte erstmals die Lägerdorfer Kasperbühne nach Münsterdorf geholt, die die dicht gedrängte Kinderschar im Gemeindehaus mit dem Stück „Kasper und der Summ-Saphir“ begeisterte.

Beim Grundeigentümerverein nahmen viele Kinder am Malwettbewerb teil; um Würste knobeln konnten auch die Kleinsten bei der Jugendfeuerwehr Amt Breitenburg, geschminkt und gebastelt wurde in der Kirche. Das Kinderkarussell war ein Magnet für die Jüngsten, und auf Strohballen sitzend, konnten sie spannenden Geschichten lauschen. Am Glücksrad der SPD herrschte eine so große Nachfrage, dass schließlich die Preise ausgingen. Höhepunkte waren auch das gemeinsame Singen in der Kirche und der Besuch des Weihnachtsmanns.

Pastor Ralf Greßmann: „Dieser Weihnachtsmarkt war lebendiger denn je - ein Anlass zur großen Vorfreude auf den 40. Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr.“ Der Erlös kommt sozialen Notfällen in der Gemeinde zugute.