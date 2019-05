Großer Andrang beim Showtreff in Edendorf

von nr

12. Mai 2019, 15:21 Uhr

Itzehoe | Was war das wieder für ein Menschenauflauf in Edendorf ? Der Showtreff zog tausende Besucher an. Die Mischung bei der traditionsreichen Veranstaltung in Itzehoes nördlichem Stadtteil stimmte mal wieder. Bei bestem Wetter freuten sich die Gäste über die Ausstellung mit historischen Traktoren, die lange Flohmarktmeile, die sich über die Lise-Meitner-Straße erstreckte und natürlich den Auftritt von Organisator Peter Wischmann mit seiner Oldie-Band Wonderland auf der Show-Bühne.