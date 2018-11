Feuerwehr in Glückstadt : Großeinsatz wegen Gasleck

Einsatzkräfte konnten zügig Entwarnung geben. Der vermeintliche Gasaustritt entpuppte sich als Riss in einem Wasserschlauch.

von Jürgen Kewitz

28. November 2018, 14:19 Uhr

Glückstadt | Eile war am frühen Dienstagabend in Glückstadt-Nord geboten: Gemeldet wurde ein Gasaustritt im Wohnblock Breslauer Straße 1. Weil dort mindestens 14 Personen wohnen und es im Straßenbereich erst kürzlich wegen einer angebohrten Leitung zu einem Gasaustritt gekommen war, fuhren neben Polizei und Rettungsdienst auch mehrere Fahrzeuge der Glückstädter Feuerwehr zum Einsatzort. Dort hatten sich die Bewohner bereits auf der Straße versammelt. Während vor dem Haus die Löschwasserversorgung aufgebaut wurde, suchten Feuerwehrleute nach der möglichen Ursache. Schnell war klar, dass es in einer Wohnung im zweiten Stock nicht nach Gas roch. Kurz darauf wurde Wehrführer Ties Tießen in einem Schrank fündig. Innerhalb der dortigen Gastherme war die Zuleitung zum Wärmetauscher durch einen Knick leicht eingerissen. So konnte mit entsprechenden Geräuschen ein feiner Wasserstrahl austreten. Nach der Entwarnung durften die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.

