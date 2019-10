Feuerwehr kellingusen : Große Übung vor Publikum

Rauch in der Amtsverwaltung – diese Ausgangslage wurde für die Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Kellinghusen angenommen.

22. Oktober 2019, 15:26 Uhr

Kellinghusen | Zum Abschluss eine Übung der Kellinghusener Feuerwehr vor Publikum. Das Szenario sah eine Auslösung der Brandmeldeanlage im Amtsgebäude in der Hauptstraße 14 durch starke Verqualmung vor. Zwei Personen mussten gerettet werden.

Während einer außerordentlichen Sitzung eines Arbeitskreises der Stadtverwaltung wurden fünf Mitarbeiter – dargestellt von Jugendfeuerwehrmitgliedern – in einem Raum im zweiten Obergeschoss von dem Evakuierungsalarm überrascht. Zwei von ihnen versuchten über das verqualmte Treppenhaus ins Freie zu gelangen. Dabei stürzte einer auf der Treppe und erreichte verletzt den vorgelagerten Rettungsbalkon während sich drei Personen am Fenster bemerkbar machten. So stellte sich die Lage dem zuerst eintreffenden Einsatzleiter und Zugführer Jörg Leidig dar.

Schwerpunkt war die Rettung der Personen. Dafür setzte die Wehr auch die Drehleiter ein. Atemschutzträger machten sich auf in das Gebäude, die fünf in der Übung gezeigten Fahrzeuge nutzten zwei Hydranten, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

Etliche Zuschauer verfolgten die Aktionen, die vom Pressesprecher der Wehr, Klaus Rahlf, über Lautsprecher erklärt wurden. Bürgermeister Axel Pietsch und Wehrführer Carsten Kautz hoffen, dass vermehrt Frauen und Männer den Weg in die Wehr finden.