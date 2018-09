Ballettvorführung itzehoe : Große Show der jungen Tänzer

Ballettschule, mit Kursen in Horst und Hohenlockstedt, präsentierte ihr Können bei einem Auftritt im Theater Itzehoe.

von nr

19. September 2018, 11:21 Uhr

Viel Beifall ernteten die über 70 Mitwirkenden im voll besetzten Theater Itzehoe. Die Ballettschule von Elizabeth Parker Workman, die Kurse in Horst und Hohenlockstedt anbietet, zeigte einen umfangreichen Querschnitt ihrer Arbeit und ließ dabei ihren pädagogischen Anspruch erkennen, nämlich die Freude am Tanzen in den Mittelpunkt zu rücken.

Das bunte und vielfältige Programm umfasste 20 Auftritte, die eröffnet wurden durch eine Polonaise von Tschaikowsky und endeten mit einer eindrucksvollen Darbietung aus dem Musical Chorus Line. Die ganz jungen Mitwirkenden, die Jüngste ist gerade mal vier Jahre alt, beeindruckten mit dem „Puppenausflug“ und den „Entlein“. Die Zuschauer honorierten die Auftritte der jungen Tänzer mit begeisterten Bravorufen und einem langen Schlussapplaus.