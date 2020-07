Kanal-Jubiläum in Brunsbüttel : Große Lagerhalle am Nord-Ostsee-Kanal soll Kinoleinwand werden

Geht es nach dem Künstler Jens Rusch wird eine NDR-Dokumentation als Open-Air-Film gezeigt.

von Ralf Pöschus

16. Juli 2020, 17:20 Uhr

Brunsbüttel | Kanaljubiläum ohne Feier – wegen Corona. Das ließ dem Brunsbütteler Künstler Jens Rusch keine Ruhe. Dann kam ihm, quasi über Nacht, der Gedanke, den Jubiläumsfilm des NDR noch einmal zu zeigen, projiziert auf ein großes Gebäude für möglichst viele Zuschauer. Rusch, der gerade mitten in den Vorbereitungen für seine Werkschau im August in der Stadtgalerie steckt, ist zuversichtlich, dass seine Idee Realität werden kann.

Die Dokumentation „125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal: Verbindet die Meere, teilt das Land“ lief am 11. Juni im NDR-Fernsehen. In dem anderthalbstündigen Beitrag von Dietrich Duppel moderiert nicht nur Hubertus Meyer-Burckhardt, zu den Darstellern gehört auch Charles Brauer als Otto von Bismarck – und der Brunsbütteler Oliver Kumbartzky. Dessen Urgroßvater kam einst aus Ostpreußen nach Brunsbüttel, um dort beim Kanalbau mitzuarbeiten. Mehr Verbindung zur Schleusenstadt geht nicht, dachte sich Jens Rusch. Der 70-Jährige trug seine Idee im Rathaus vor und kontaktierte den NDR.

Der Sender, so Rusch, habe ihm „eine amtliche Motivationshilfe“ geschickt: Die Zusage, dass der verantwortliche Redakteur Marc Brasse keine Einwände gegen das Vorhaben erhebe. Mehr noch: Rusch hat bereits die DVD mit dem Film zugeschickt bekommen. Jetzt fehlt fast nur noch die Technik, um das ungewöhnliche Projekt umzusetzen.

Das, macht Bürgermeister Martin Schmedtje deutlich, dürfte auch der größte Knackpunkt sein. Zwar bestätigt er, das Spediteur Friedrich A. Kruse die zur Brunsbütteler Nordseite gerichtete Wand seines Hochregallagers als Projektionsfläche zur Verfügung stellen würde. Aber: „Man kann da nicht einfach mit einem Beamer draufprojizieren.“ Professionelles Equipment koste in der Miete leicht mal 15.000 Euro. Das hätten erste Recherchen ergeben.

Das führt zur nächsten Hürde. Zwar sagt der Bürgermeister: „Wir als Stadt werden das positiv begleiten.“ Etwa durch unterstützende Werbung. Finanziell sei Brunsbüttel aber nicht in der Lage, sich einzubringen. Also müssten Sponsoren für das Projekt her.

Offen ist auch, wo sich auf der Nordseite der beste Blick auf das Hochregallager auf der anderen Kanalseite eröffnet. Vom Klinikum aus dürfte man den besten Blick haben, meint Rusch. Aber das ist nicht öffentlich. Und schließlich: Noch ist es abends zu hell, da werden noch ein paar Wochen ins Land gehen müssen. Und dann gibt es da noch die Corona-Regeln. Für Jens Rusch zählt vor allem eins: „Bevor Kiel sich das greift, sollten wir das lieber machen.“