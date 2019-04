Große Bitte

Es war weit mehr als ein schlechter Scherz, was Ute Bronkhorst am 1. April erleben musste: In einer Bankfiliale in Kremperheide verschwand zwischen 13 und 13.20 Uhr ihr Portemonnaie. Das Geld darin hat sie abgeschrieben, aber die 63-Jährige fleht: „Ich will nur meine Papiere.“ Die Adresse stehe ja darauf, die Diebin – eine solche war es nach den bisherigen Erkenntnissen – könne ihr die Unterlagen einwerfen oder anonym schicken. Das immerhin wäre noch nett. Aber auch überraschend, meint