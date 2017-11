Schulprojekt in St. Margarethen : Großauftrag für junge Modellbauer

vergrößern 1 von 2 Foto: Mohr 1 von 2

Eine neue Schiffswerft in St. Margarethen hat einen großen Sanierungsauftrag an Land gezogen. Jetzt wurde in der Elbgemeinde die Gründung der „Köhler-Werft“ auf den Weg gebracht. Voraussichtlich bis 2020 ist das fiktive Unternehmen ausgelastet. Beauftragt wurde es mit der Sanierung der Cap San Diego. Grund zur Sorge oder Konkurrenzangst besteht für die renommierten Werften im Land selbstverständlich nicht. Bei der imaginären Werft handelt es sich um eine neue Arbeitsgemeinschaft (AG) und offene Projektgruppe der Grundschule in St. Margarethen.

Unter der Leitung von Matthias Wilstermann haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit einen in die Jahre gekommenen, über drei Meter langen Nachbau der Cap San Diego auf Vordermann zu bringen. Das im Maßstab 1:50 nachempfundene Modell des Hamburger Museumsschiffs ist ein Geschenk des Wahl-St. Margaretheners und Maritim-Liebhaber Dieter Otten an die Grundschule. „Die Seefahrt ist meine große Leidenschaft. Schon als Kind habe ich mit Schiffen gespielt“, verrät der 70-Jährige, der im Begriff ist, sein Geschäft „Art & Nautiques“ in der Koogstraße 42 in Brunsbüttel, welches mit Kompassen, Schiffsmodellen, Büchern und anderen maritimen Dingen bestückt ist, aufzugeben.

„Im Lager ist mir das Modell in die Hände gefallen“, so Otten. Es ist eines von zwei Modellschiffen, welches der gebürtige Dortmunder Unternehmer in Düsseldorf aus einer Insolvenz heraus erworben und lange Zeit bei sich eingelagert hatte. „An dem Modell muss wirklich eine Menge gemacht werden“, weiß der Gönner um den Arbeitsaufwand und die Kosten, die mit einer Instandsetzung verbunden sind.

Zusätzlich zu dem restaurierungsbedürftigen Miniaturnachbau der Cap San Diego bekamen die Kinder daher noch ein sehr gut erhaltenes, original verpacktes Dampfschiffmodell der Firma Arnold aus Blech überreicht, welches durch einen Verkauf die Anschubs-Finanzierung des Projekts sichern soll.

„Als Herr Otten anrief und fragte, ob wir Verwendung für das Modellschiff hätten, ist mir gleich unsere Modellbaugruppe in den Sinn gekommen“, so Schulleiterin Ursula Preuß-Köhler. Nach einer kurzen Rücksprache mit Manuela und Matthias Wilstermann, wechselte das große Modellschiff schließlich seinen Besitzer. „Seit 2014 bringen wir Kindern und Jugendlichen im Zuge einer AG für Grundschüler am Vormittag und einer offenen Nachmittagsgruppe für alle Kinder und Jugendlichen, das Modellbauen näher“, berichtet Matthias Wilstermann. Bislang bezog sich diese Arbeit jedoch vornehmlich auf Modelleisenbahnen. „Tja, und jetzt sind wir halt auch Reeder und Werftbesitzer“, scherzt Matthias Wilstermann.

Drei Jahre plant der Hobby-Modellbauer für die Sanierung des Modellschiffes ein. „Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Das Schiff muss nicht nur von alten Farbschichten befreit, sondern nahezu komplett demontiert werden, damit wir unter anderem Spanten und eine umfangreiche Elektroanlage im Schiffsbauch einbauen können.“

Um die Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel für das kostenintensive Unterfangen wird sich Manuela Wilstermann kümmern. „Wir gehen von einem fast vierstelligen Betrag aus, den wir investieren müssen, bis das Schiff dem Original wieder gleichkommt und auch zu Wasser gelassen werden kann“, sagt sie. „Uns geht es bei dem Projekt nicht darum, die Dinge absolut perfekt und maßstabsgetreu nachzubauen, denn es arbeiten Kinder dran, die in erster Linie Spaß haben sollen und erst noch ein Auge und Gefühl für maßstabsgetreue Nachbauten entwickeln müssen“, betont Matthias Wilstermann, der sich dennoch die Baupläne der Cap San Diego im Maßstab 1:50 besorgt hat, um die Nachwuchsmodellbauer auch mit dem Lesen solcher Zeichnungen vertraut zu machen. „Sollten wir das Schiff später mal veräußern, so ist mit Herrn Otten vereinbart, dass der Erlös an die Kinderkrebshilfe gehen wird“, erläuterte Ursula Preuß-Köhler abschließend.