Rennen wegen Corona abgesagt : Gribbohm: Stockcar-Fahrer bangen um die Saison

Der Auftakt für die Norddeutsche Meisterschaft fiel aus und auch der Wettbewerb in Dänemark.

Avatar_shz von shz.de

11. Mai 2020, 11:52 Uhr

Gribbohm | Den Start in die Frühjahrssaison hatten sich die Mitglieder des Stockcar-Teams „Blue wonder“ ein wenig anders vorgestellt.

„Eigentlich sollte das erste Rennen der Norddeutschen Stockcarmeisterschaft Mitte April in Gribbohm stattfinden“, sagt Team-Mitglied Daniel Umlandt und verweist auf das von der Bundesregierung ausgesprochene Veranstaltungsverbot wegen der Corona-Krise.

Enttäuschung ist groß

Bis zuletzt hatten die Motorsportler daher auf die Durchführung des eigentlich in der kommenden Woche geplante Rennen in Dänemark gehofft. Als dann aber die Ansage kam, dass alle Großveranstaltungen bis Ende August nicht stattfinden dürfen, war die Enttäuschung natürlich groß. „Ob dass das Ende für diese Saison bedeutet, wissen wir noch nicht“, sagt Umland, der nun noch auf die Durchführung der im Herbst geplanten Rennen hofft.

Im Sommer keine Rennen möglich

Bis dahin aber heißt es für die 24 Mitglieder: „Abwarten“. Denn: Ein Stockcar-Rennen könne nicht in die Sommermonate verschoben werden. „Dann sind ja alle Felder schon bestellt“, sagt Umlandt. Langeweile aber kennen die tollkühnen Stockcar-Fahrer nicht. Gibt es doch immer etwas zu tun.

Zu „normalen Zeiten“ kommen die Stockcar-Fans in der Halle ihrer Schraubergemeinschaft in Nutteln zusammen. Dort stehen nicht nur die vom letzten Rennen stark in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeuge mit offenem Motorraum und warten auf einen freien Platz auf der Hebebühne.

Ausgestattet ist die Halle zudem mit allem notwendigen Werkzeug sowie Schweiß- und Flexgeräten.

Viel Arbeit in den Werkstätten

Obwohl alle Fahrzeuge bereits in den Wintermonaten weitestgehend für die geplanten und bevorstehenden Rennen fertiggestellt wurden, wird jetzt eben weiter gefachsimpelt, geschraubt und geschweißt.

„Zu tun gibt es immer was – einige Fahrzeuge wurden für das nächste Rennen gerichtet oder wieder gerade gebogen“, sagt Umlandt und berichtet, dass andere Fahrzeuge erst mit dem Einbau eines neuen Motors wieder zum Leben erweckt werden mussten.