Kein Flug zurück aus Afrika : Gretel Frommelt und Hermann Peperkorn aus Hadenfeld sitzen in Namibia fest

Gretel Frommelt (85) und Hermann Peperkorn (84) machen das Beste aus der Situation.

Avatar_shz von shz.de

25. Mai 2020, 14:52 Uhr

Hadenfeld | Gibt es Schlimmeres, als an der afrikanischen Atlantikküste wegen der Corona-Krise gestrandet zu sein? Viele Touristen kehrten erst kürzlich mit der vorerst letzten von der Bundesregierung eingesetzten Maschine nach Deutschland zurück.

Gretel Frommelt (85) und Hermann Peperkorn (84) sitzen weiterhin im namibischen Badeort Svakopmund fest.

Keine normalen Touristen

Sie besitzen dort eine Wohnung und „gehören deshalb nicht zu den normalen Touristen, die von dem Rückholprogramm profitieren konnten“, sagt Tochter Ute Frommelt.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Claudius van Ballegooijiu sowie ihren Söhnen Philip (21) und Vincent (18) hatte sie ihre Eltern eine Woche vor Weihnachten nach Afrika begleitet.

ZITAT: Seit fast 30 Jahren überwintern die Beiden in ihrer zweiten Heimat – aber so etwas wie jetzt gerade haben sie noch nie erlebt. Ute Frommelt, Tochter

Ihre Eltern wollten bis zum 17. März in Swakopmund bleiben, doch Namibia Airlines hat wegen der Corona-Krise alle Flugverbindungen nach Deutschland eingestellt.

„Einen Flug hätte es noch gegeben, aber das hätten meine Eltern alleine nicht hinbekommen“, berichtet die Tochter.

Die Senioren hätten eine vierstündige Autofahrt zum internationalen Flughafen nach Windhoek auf sich nehmen müssen – und nur einen Tag Zeit gehabt, um zu packen, die Wohnung aufzuräumen, den Kühlschrank zu leeren und sich von ihren Freunden zu verabschieden.

Visa-Probleme

Zudem darf Hermann Peperkorn als Besitzer eines Dauervisums wegen der aktuellen Lage nicht einfach das Land verlassen. „Er benötigt von der namibischen Behörde eine Ausreisegenehmigung“, erklärt Ute Frommelt.

Ein weiteres Problem war zudem das inzwischen abgelaufene Touristenvisum von Gretel Frommelt, die sich allein um eine Verlängerung bemühen musste. Das sei für die 85-Jährige nicht einfach gewesen.

Strenge Polizeikontrollen

Wegen der Pandemie seien in Namibia für jeden Distrikt Sperren und strenge Polizeikontrollen errichtet worden. Um also das Regierungsbüro im benachbarten Walvis Bay für eine Verlängerung des Visums aufsuchen zu dürfen, benötigte Gretel Frommelt zunächst von der örtlichen Polizei eine Genehmigung, die ihr bescheinigte, dass sie Svakopmund überhaupt verlassen dürfe.

„Die Kontrollen dort sind sehr streng, obwohl es nur 16 bekannte Corona- und keine Todesfälle gebe“, erzählt Tochter Ute Frommelt. Dennoch war auch in Afrika das öffentliche Leben komplett herunter gefahren.

Treffen mit der Clique am Strand

„Erst vor ein paar Tagen gab es die ersten Lockerungen“, so Frommelt, die schmunzelnd hinzufügt, dass ihre Eltern das auch gleich voll ausgenutzt und sich mit ihrer 14-köpfigen Clique, den „Strandperlen“, am Strand getroffen haben. „Das wurde ihnen natürlich von der Polizei sofort untersagt.“

Schließlich sei auch dort der Aufenthalt am Strand mit mehreren Personen nicht erlaubt. Getreu dem Motto „je oller, desto doller“ treffen sich die „Strandperlen“ nun heimlich zum Sonnenuntergang bei einem Glas Sekt oder Rotwein.

ZITAT: Langweilig wird meinen Eltern nicht – sie vertreiben sich die Zeit mit langen Spaziergängen, lesen oder ihren heimlichen Treffen mit Freunden. Ute Frommelt

Besonders froh sei Gretel Frommelt, dass gerade jetzt einige Geschäfte in dem Badeort wieder zum Shoppen einladen. Schließlich haben die reiselustigen Senioren ja nur Sommerkleidung dabei.

„Dort beginnt nun langsam der Winter und Temperaturen um 18, 19 Grad werden dann natürlich schon als Kälte empfunden“, sagt die Tochter lachend.

Deutschen Arzt gefunden

Erleichtert sei sie, dass Hermann Peperkorn inzwischen einen deutschen Arzt gefunden habe, der ihn medizinisch betreue. „Die für drei Monate von Deutschland mitgenommenen Medikamente mussten ja nun ersetzt werden“, sagt Frommelt, die bei ihren Telefonaten immer nur zu hören bekommt: „Uns geht es gut – wir sind gesund.“

Die beiden Hadenfelder Senioren nehmen die Situation gelassen – auch wenn Gretel Frommelt ihren norddeutschen Garten sehr vermisst.

Rückkehr nicht vor Ende Juni

Erst vor ein paar Tagen erhielt Tochter Ute Frommelt von der namibischen Airline eine Nachricht, dass für den 3. Juni ein Flug nach Frankfurt geplant sei – doch inzwischen hat sich die Lage erneut verändert. Jetzt heißt es: Vor dem 30. Juni sei es auf keinen Fall möglich, das Land zu verlassen. Gemeinsam mit ihrem Mann will Ute Frommelt ihre Eltern auf jeden Fall am Flughafen in Frankfurt abholen.

Dass die Rückkehrer dann erst einmal 14 Tage in Quarantäne müssen, nehmen sie ebenfalls gelassen hin. „Es ist wie es ist“.