Eingekreistes „A“ : Graffiti in Itzehoer Innenstadt

Die Täter hinterließen die Schmierereien an mehrere Stellen in der Stadt.

von Delf Gravert

17. Juni 2019, 14:31 Uhr

Itzehoe | Auf Verkehrsschildern, Verteilerkästen, Hauswänden und einem Auto haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend Graffiti gesprüht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Spuren der Sprayer überwiegend in der Liliencron- und Hebbelstraße sichtbar. Die Täter hinterließen an etlichen Stellen ein eingekreistes „A“. Dies gilt allgemein als weltweit verbreitetes Symbol von Anarchisten, weshalb die Polizei prüft, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. Die Kripo bittet Zeugen, die in der Nacht etwas bemerkt haben, sich zu melden.

Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?