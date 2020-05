Andacht an der Schleuse : Gottesdienst Open Air per Video aus Kasenort

Die Region Nordwest des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf feiert Himmelfahrt in diesem Jahr online.

von Ilke Rosenburg

19. Mai 2020, 17:39 Uhr

Wilster | Ein kühler, böiger Wind wehte und machte das Gemeinschaftsprojekt zu einer echten Herausforderung: eine Videoaufnahme für den Himmelfahrt-Open-Air-Gottesdienst an der Schleuse in Kasenort. Denn eigentlich feiert die Region Nordwest des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf vor der Kulisse der historischen Schleusenanlage an Himmelfahrt immer einen großen Taufgottesdienst unter freiem Himmel. So war es ursprünglich auch in diesem Jahr geplant. Doch aufgrund der Corona-Bestimmungen ist das diesmal nicht möglich. Die Abstandsregeln könnten bei der erwartungsgemäß großen Zahl der Gottesdienstbesucher rund um den Pavillon an der Schleuse nicht eingehalten werden.

Auf die Taufzeremonie an der Mündung zwischen Wilster-Au und Stör muss denn auch verzichtet werden. Nicht aber auf die Andacht. Sie kann per Video nun in jedes Haus gelangen. Dafür haben sich die Pastoren aus der Region Stefanie Warnke (Hohenaspe), Matthias Gerber (Heiligenstedten), Jens Siebmann (Beidenfleth/Wewelsfleth), Eckart Grulke (St. Margarethen/Brokdorf), Telse Möller-Göttsche, Jörg Henkel und Theologe Timo Milewski (alle Wilster) am Kasenorter Pavillon getroffen. Mit dabei Thorge und Nina Schöne, die für die musikalische Gestaltung des Gottesdienste sorgten und Achim Franzen, der die Filmaufnahmen machte.

Szenen wurden besprochen, was den Aufnahmemodus nicht ganz einfach gestaltete, hinzu kam der Wind, der oft am Altartuch mit Kerze und Kreuz zerrte. „Das wird der einzige Film ohne Schauspieler, aber mit acht Regisseuren“, meinte Jens Siebmann schmunzelnd. Doch dann entstand die Video-Andacht, die Ausdruck einer besonderen Gemeinschaft geworden ist. Der Film ist Himmelfahrt ab 0.00 Uhr unter https://youtu.be/ SO0YtcMVwFk öffentlich.

Dann kann jeder Interessierte den Gottesdienst erleben. „Mit dieser Videoandacht möchten wir alle mit hineinnehmen in diesen besonderen Tag 40 Tage nach Ostern“, unterstreicht Timo Milewski. Die Begrüßung spricht Pastor Jens Siebmann, den Psalm Pastorin Telse Möller-Göttsche. Danach folgen das Gebet von Pastor Jörg Henke und die Lesung von Jens Siebmann. Die Predigt gestalten anschließend Pastorin Stefanie Warnke und Theologe Timo Milewski gemeinsam. Pastor Matthias Gerber wird die Einladung zu den Gottesdiensten zu Pfingsten aussprechen: Die Gemeinden der Region Nordwest haben beschlossen, an den Pfingsttagen erstmals wieder öffentliche Gottesdienste in den Kirchen zu feiern (wir berichteten).

Gemeinsam lassen alle an dem Film Beteiligten mit dem gesungenen Glaubensbekenntnis „Ich glaube an den Vater“ sowie den Fürbitten, gelesen von Eckart Grulke, dem Vaterunser und dem Segen die Andacht ausklingen.

Musikalisch umrahmt von Thorge und Nina Schöne mit „Bridge over trouble water“ und „Lass die Sonne in dein Herz“.