Hubertusmesse : Gottesdienst mit Jagdsignalen in Wilster

Wilster: Hubertusmesse lockt 600 Besucher in die St. Bartholomäuskirche.

von shz.de

05. November 2018, 10:25 Uhr

In feierlicher Atmosphäre hielt Pastor i.R. Karl-Wilhelm Steenbuck die Hubertusmesse in der St. Bartholomäus-Kirche zu Wilster ab. Eingeladen hatten die Kreisjägerschaft Steinburg und der Hegering 7, der mit Thorsten Holler als Vorsitzendem die Kirche mit Kerzen und einer lebensgroßen Hirschfigur mit hellem Holzkreuz im Tannenwald geschmückt hatte.

Die zirka 600 Gottesdienstbesucher wurden vor der Kirche vom Kreisbläsercorps Steinburg und den Steinburger Jagdhörnchen mit Jagdsignalen begrüßt. Größter Fan war die zweijährige Stine, die in den Spielpausen sofort „mehr Lied“ verlangte. Die Kreis-Hubertusmesse wurde komplett auf Plattdeutsch abgehalten und so las Gustav Dunker in der Hubertuslegende: „Hüüt noch, 1300 Johr later, hört wi immer noch de Geschicht vun Hubertus un könnt noch veel vun him lehrn.“

„Die Tierschutzorganisation Peta fordert von uns Pastoren, keine Hubertusmessen mehr zu lesen. Ich bin ein Tierschützer, bringe auch Spinnen lebend aus dem Haus und nehme den Tierschutz sehr ernst. Die Hubertusmesse feiere ich mit gutem Gewissen“, erklärte Pastor Steenbuck in seiner Predigt.

Die Botschaft der Hubertuslegende sei nicht dazu da, uns einen Freischein zu geben, sondern soll das Gegenteil, die Waidgerechtigkeit, lehren. „Die Jägerschaft von heute versteht sich nicht so, wie die von vor 300 Jahren.“ Damals waren es die hohen Herren von Adel, die aus Langeweile zur Jagd gingen. „Heute werden 95 Prozent der Jagd auf die Hege und Pflege der Tiere und der Natur verwendet, die Hubertusmesse wird verstanden und gelebt“, erläuterte Steenbuck weiter.

Die Hubertusmesse wurde eingerahmt von den Parforcehornbläsern der Wilstermarsch mit ihrem Dirigenten Ulrich Moßner und begleitet von dem Posaunenchor der Innenstadtgemeinde Itzehoe unter der Leitung von Dörthe Landmesser sowie den Jagdhornbläsern der Kreisgruppe Steinburg, Leitung Elmar Lubenow. Die Schriftlesung hatte Helmut Sievers übernommen, die Kollekte ging jeweils zur Hälfte an die Jugendarbeit der Kirchengemeinde Wilster und die Jugendbläser Steinburger Jagdhörnchen.

Beim anschließenden gemeinsamen Essen dankte Thorsten Holler den drei Bläsergruppen, Helfern, Unterstützern und vor allem der Kirchengemeinde Wilster, stellvertretend Heidi Junge und Karl-Wilhelm Steenbuck. „Eine Predigt mit einem Funken Humor und dann auf Platt ist nicht alltäglich und hat unsere Hubertusmesse zu etwas Besonderem gemacht.“

Im nächsten Jahr findet die Kreis-Hubertusmesse am 3. November in der St. Laurentii Kirche Itzehoe statt.