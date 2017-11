500 Jahre Reformation : Gottesdienst für die Idee der Freiheit

vergrößern 1 von 3 Foto: Gravert 1 von 3

von Delf Gravert

erstellt am 01.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Überall im Kreis Steinburg haben gestern Protestanten in zahlreichen Gottesdiensten dem 500. Jahrestag der Reformation gedacht. Der zentrale Festgottesdienst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf wurde in der Itzehoer Hauptkirche St. Laurentii gefeiert. Im Mittelpunkt von Predigt und Liturgie stand die Frage, welche Auswirkung die reformatorischen Gedanken ein halbes Jahrtausend nach Martin Luthers berühmten Thesenanschlag in Wittenberg am 31. Oktober 1517 heute haben.

„Wir haben mit vielen Besuchern gerechnet, aber nicht mit so vielen“, sagte Pastor Georg Alexy zur Begrüßung angesichts des voll besetzten Kirchenschiffs. Für ihn sei der Reformationstag immer ein Erlebnis – in diesem Jahr aber ein besonderes, so Alexy, der als Pastor der Itzehoer Innenstadtgemeinde den Gottesdienst gemeinsam mit seinen Kollegen Gabriele Schinkel aus Glückstadt, Helmut Willkomm aus Oelixdorf, Dietmar Gördel von der Itzehoer St.-Jakobi-Gemeinde und Propst Thomas Bergemann gestaltete. Der Weg, der mit Luthers Thesen begonnen habe, sei keinesfalls abgeschlossen. „Wir befinden uns noch auf ihm“, sagte Alexy. Die Idee der Freiheit, die von der Kleinstadt Wittenberg aus die Welt erobert habe, die Idee selbst Verantwortung für den eigenen Glauben zu übernehmen – dies sei immer noch aktuell.

Propst Thomas Bergemann griff diesen Gedanken in seiner Predigt auf. Das Reformationsjubiläum könne keine Siegesfeier einer triumphierenden evangelischen Kirche sein, wenn diese den reformatorischen Gedanken ernst nehme. Denn der beinhalte bereits seit Luther das Zweifeln und Hinterfragen und schließe Schwarz-Weiß-Denken aus. Die Kirche, so Bergemann, sei freier, weltoffener und individueller geworden und in ständigem Wandel, gerade weil sie im Geiste Luthers vieles in Frage stelle. Dies sei nicht immer einfach. „Denn zuweilen sehnen wir uns nach Verbindlichkeit und einem festen Fundament, dass niemand in Frage stellt.“ Es sei daher nachvollziehbar, wenn Menschen sich auf „die Insel ihrer eigenen Glaubenswahrheiten“ zurückzögen. Dort dürfe man aber nicht der Intoleranz verfallen. Es sei wichtig, den eigenen Weg des Glaubens zu finden, sich dann aber „rasch“ wieder in die Welt einzubringen – insbesondere für die, die Hilfe benötigten.

Umrahmt wurde der Gottesdienst musikalisch von der Kantorei St. Laurentii und einem Reformationsorchester, die, unterstützt von Solisten und unter Leitung von Kantorin Dörthe Landmesser, unter anderem die Bachkantate „Gott, der Herr, ist Sonn und Schild“ zu Gehör brachten. Von den mehreren hundert Besuchern des Gottesdienstes gab es dafür verdienten Applaus.

Bereits am Montag hatten mehrere Schulen die Reformation im Rahmen von Projekttagen thematisiert. Die Schüler der Grundschule Sude-West beschäftigen sich beispielsweise mit dem Ablasshandel und dem „Gewittererlebnis“ Luthers, aber auch allgemein mit dem Leben der Menschen im Mittelalter.