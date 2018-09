Nachhaltiger Rohstoff : Goldschmuck ohne Umweltsünden

Itzehoer Goldschmiedin bezieht seit kurzem Rohstoff aus deutschen Vorkommen. Das seltene Metall stammt aus einem Nebenfluss der Elbe.

von Delf Gravert

18. September 2018, 14:21 Uhr

Wer denkt, Gold werde nur in Afrika, Alaska und Australien gefunden, der irrt. Auch in Deutschland gibt es geringe Goldvorkommen. Goldschmiedin Carolin Kröhnke bietet seit kurzem Schmuck an, der nicht nur „made in Germany“ ist, sondern komplett aus Deutschland stammt. Das seltene Gold stammt aus dem Flussbett der Weißen Elster, einem Strom im Süden Ostdeutschlands.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde und auch Kröhnke hat das Thema beschäftigt. „Der Goldabbau in vielen Regionen der Welt ist nicht gerade umweltfreundlich“, sagt die Goldschmiedin. Auch aus sozialen und politischen Gründen sei Importgold nicht selten problematisch. „Arbeiter werden ausgebeutet und die Gewinne stützen diktatorische Regime oder dienen lokalen Warlords zur Finanzierung.“ Seit 15 Jahren arbeite sie deshalb bereits mit einem Lieferanten für Recyclinggold zusammen, um die Wünsche ihrer Kunden ressourcenschonend erfüllen zu können.



Umweltschonender Gold-Abbau





Nun wollte Kröhnke aber einen Schritt weiter gehen und zusätzlich Gold aus umweltschonendem Abbau in Deutschland anbieten – eigentlich aus dem Rhein. Doch in deutschen Flüssen werden nur unregelmäßig kleinere Mengen Gold gefunden. „Rheingold war aktuell nicht verfügbar. Ich bekam aber die Möglichkeit, Gold aus Sachsen zu beziehen“, berichtet die Goldschmiedin. Das habe ihr sogar besser gefallen. „Da besteht eine gewisse Verbindung. Die Weiße Elster ist über die Saale ein Nebenfluss der Elbe – wie unsere Stör. Theoretisch kann das Wasser, mit dem dieses Gold gewaschen wurde, also auch direkt hier bei uns vorbeifließen.“

Vor allem sei aber die umweltschonende Gewinnung zertifiziert, erklärt Kröhnke. Ohne chemische Hilfsmittel oder große Tagebaumaßnahmen werden die kleinen Nuggets gewonnen. Sie schmilzt Kröhnke ein und formt daraus Trauringe aus einem Stück. Etwas teurer ist der heimische Rohstoff allerdings – Umweltfreundlichkeit hat auch beim Gold ihren Preis.

Die für die Kunden günstigste Variante ist Kröhnke auch unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit sehr recht: Es sei immer schön, wenn die Möglichkeit bestehe, mit Erbgold zu arbeiten. „Das ist ja auch emotional eine ganz besondere Sache, wenn das Metall schon lange in der Familie getragen wurde.“ Doch natürlich besitzt nicht jeder Kunde zum Umarbeiten geeigneten Schmuck. Dann bietet das Gold aus Sachsen eine umweltschonende Alternative.