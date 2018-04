Medaillen in Neuendorf-Sachsenbande : Gold für 19 Einwohner

Kurz vor Ende der Legislaturperiode würdigt die Gemeinde besonderes Engagement der Bürger.

von shz.de

10. April 2018, 05:41 Uhr

Die goldene Verdienstnadel der Gemeinde ist in der letzten Gemeinderatssitzung der laufenden Legislaturperiode an 19 Mitbürgerinnen und Mitbürger verliehen worden. Bürgermeister Jens Tiedemann scherzte: „Die Goldene muss man sich verdienen, die Silberne kann man kaufen.“ Er überreichte die Würdigung nicht nur an die Mitglieder des Ortsparlaments, sondern auch an weitere Einwohner, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagiert haben. Zusätzlich konnten sich Hartmut Meinke und Rolf Schniedewind über den Ehrenteller der Gemeinde freuen – Meinke für dessen Engagement in der Seniorenbetreuung und Schniedewind für die Grünpflege an der Tiefsten Landstelle. Hartwig Tiedemann, der sich ebenfalls seit vielen Jahren um die Grünpflege kümmert, hatte den Ehrenteller schon zuvor erhalten.

Noch keine Entscheidung trafen die Abgeordneten über das Aufstellen eines Gedenksteins zur Erinnerung an die Fusion der beiden Gemeinden Neuendorf und Sachsenbande zum 1. Januar 2003. Bürgermeister Jens Tiedemann hatte als Standort für einen Findling mit dem Gemeindewappen eine Grünfläche am Verbindungsweg zwischen Dückerstieg und Averfleth vorgeschlagen. Der Platz sollte mit einer Rasenkante befestigt und mit Kiesel aufgeschüttet und nivelliert werden. Der Standort läge ideal an einer Stelle, an der sich die beiden ehemals selbstständigen Gemeinden einst berührten. Vor einer Entscheidung will der Bürgermeister eine Preisumfrage vornehmen lassen, um die Kosten zu ermitteln. Er wies darauf hin, dass man die Maßnahme noch in diesem Jahr durchführen sollte.

In einer Einwohnerfragestunde wurde Kritik laut an der schon dreimal vorgenommenen Terminverschiebung durch die Stadtwerke Neumünster, die das Freischalten der Breitbandanschlüsse in der Gemeinde vom Herbst vorigen Jahres über Februar und Mai nunmehr auf den 10. Juli hinausgezögert habe. „Da werden wir verarscht“, ärgerte sich ein besorgter Einwohner.



Sie wurden ausgezeichnet





Diese Bürger wurden mit der Verdienstnadel der Gemeinde ausgezeichnet: Axel Krohn, Jens Behrens, Lothar Egge, Silja Egge, Marco Bernardi, Andrea Quandt-Tiedemann, Martina Krohn, Karen Rieck, Andrea Kleinwort, Veronika Prüß, Wencke Maaß, Frauke Wyhnanek, Sylvia Baasch, Andrea Franken, Sandra Lau, Rolf Schniedewind, Hartwig Tiedemann, Hartmut Meinke und Jürgen Schmidt.