300 Jahre Itzehoer Stadtkirche : Glückwünsche für ein Wahrzeichen

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff 1 von 2

von Delf Gravert

erstellt am 25.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Wenn die Wände von Sankt Laurentii sprechen könnten, hätten sie vermutlich einiges zu erzählen: Tausende haben in der Kirche im Herzen Itzehoes ihre Gebete vor Gott gebracht, unzählige Predigten wurden gehalten sowie Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen gefeiert. „Wenn man alles hören könnte, was dort gesagt worden ist, würde man ein ganz anderes Gespür für diese Kirche bekommen“, sagt Pastorin Wiebke Bähnk. Das Gotteshaus sei Ort des Glaubens an Jesus Christus, aber auch Ort der Kunst sowie der Kirchenmusik und – mit seinem markanten und von weitem sichtbaren Turm – nicht zuletzt auch ein Wahrzeichen Itzehoes.

Wenn Sankt Laurentii daher im nächsten Jahr 300 Jahre alt wird, ist das für die Innenstadtgemeinde Grund zu feiern. Am 7. August 1718 wurde der heutige Kirchbau geweiht (siehe Infokasten). Weil der Jahrestag in 2018 in die Sommerferien fällt, soll eine Festwoche vom 1. bis zum 9. September stattfinden. Schon ab dem Frühjahr sollen mehrere Aktionen auf die Feierlichkeiten einstimmen, wie Wiebke Bähnk und Birgit Reese als Sprecherinnen eines siebenköpfigen Festausschusses berichten. Seit Oktober ist das Gremium mit den Planungen beschäftigt, das in den nächsten Wochen auch weitere Itzehoer Vereine und Institutionen mit ins Boot holen will.

Auftakt bildet ein Malwettbewerb, der laut Planung im Frühjahr in Zusammenarbeit mit den Itzehoer Schulen und Kindergärten startet. Drei- bis Zehnjährige sollen kreativ werden und ein Bild von Sankt Laurentii fertigen, sagt Reese. „Wir sind gespannt, wie die Kleinen die Kirche sehen.“ Das Gewinnermotiv werde den Titel des Gemeindebriefs zieren, der am ersten Advent 2018 erscheint. Für die Erwachsenen finde parallel ein Fotowettbewerb statt, bei dem sie ihre schönsten Aufnahmen des Gotteshauses einreichen sollen. „Gerne aus ungewöhnlichen Perspektiven“, betont Reese.

Wie es sich für ein Geburtstagkind gehört, soll auch Sankt Laurentii Glückwünsche bekommen: „Wir wollen die Itzehoer einladen, im nächsten Jahr ihre Grüße aus dem Urlaub an die Kirche zu schicken“, sagt Bähnk. Die eingegangen Karten würden ausgehangen. Details zu den einzelnen Aktionen werden jeweils noch bekanntgegeben.

Die eigentliche Festwoche wird eingerahmt von zwei großen Gottesdiensten – einem Familiengottesdienst am 2. September und einem klassischen Festgottesdienst der am 9. September gefeiert wird. Statt eines Sektempfangs soll im Anschluss an den Abschlussgottesdienst ein sogenanntes „Weißes Dinner“ in der Kirchenstraße stattfinden, also ein Picknick unter freiem Himmel. „Alle Teilnehmer sollen selbst Essen und Getränke mitbringen und wenn möglich in weißer Kleidung erscheinen“, sagt Bähnk. „Unser Gedanke ist, dass jeder seinen Teil zum Jubiläum beitragen kann.“ Zahlreiche weitere Veranstaltungen füllen nach Vorstellungen der Planer den Rest der Festwoche, darunter ein Festvortrag, eine nächtliche Kirchenführung und ein tägliches Morgenlob.

Bis es losgeht, bitten die Organisatoren alle Itzehoer um ihre Mithilfe. Für die Erstellung einer Festschrift werden insbesondere ältere Fotos der Kirche (vor 1970) und besondere Erinnerungen, die Menschen mit Sankt Laurentii verbinden, gesucht.

„Das dürfen durchaus auch Kleinigkeiten sein“, sagt Bähnk. Sie wisse beispielsweise von einer Frau, die in Kindheitstagen am Pfingstfest das erste Mal im Kirchenchor mitsingen durfte – obwohl sie eigentlich noch zu jung war. „Für sie war das, als ob der Himmel aufging.“ Seither spende sie jedes Jahr den Altarschmuck für Pfingsten. „So hat jeder ein anderes Detail in der Kirche, das ihm wichtig ist.“



>Wer zum Jubiläum beitragen möchte, meldet sich im Gemeindebüro in der Kirchenstraße.