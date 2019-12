Weihnachtsmarkt in Glückstadt : Glückstädter trotzen bei Adventsvergnügen dem Sturm

Die Veranstalter und Ständebetreiber des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz ziehen eine positive Bilanz.

von Christine Reimers

15. Dezember 2019, 16:27 Uhr

Glückstadt | Trotz Unwetterwarnung war der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Glückstädter Marktplatz auch in diesem Jahr wieder gut besucht.

Zwar wurden die Besucher vom heftigen Wind kräftig durchgepustet, trotzdem hatten alle ihre Freude an der Veranstaltung. „Wenn am späten Nachmittag die Dämmerung einsetzt und die vielen Lichter richtig zur Geltung kommen, dann kommen die Menschen schon“, sagte der Glückstädter Pastor Thomas Christian Schröder überzeugt, der mit vielen anderen Helfern am Orgelstand Kartoffelpuffer zugunsten der neuen Orgel verkaufte. Auch die Glückstädter Service-Clubs Lions, Round Table und Soroptimisten waren wieder auf dem Weihnachtsmarkt vertreten mit Tombola, Glühwein und Punsch.

Am Freitag begann der Markt nachmittags, am Sonnabend und Sonntag ging es bereits morgens los. Vor allem gestern Morgen war der Markt bereits früh gut besucht. In der Kirche hatten viele Kinder mit ihren Eltern den Familiengottesdienst gefeiert und nutzten die Zeit danach gleich noch für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Ohnehin, es lief gut: Die Marktbeschicker konnten sich nicht über mangelndes Publikum beklagen. „Egal, wie das Wetter ist, die Leute kommen trotzdem“, freute sich Rüdiger Hansen, der auf dem Markt Bratwürste verkaufte. Und auch Ann-Kathrin Witzdam und Corinna Groß vom Glückstadt Destination Management waren zufrieden. „Wir haben in diesem Jahr sogar einige Stände mehr als in den Vorjahren und der Markt ist auch sehr gut besucht“, fasste Ann-Kathrin Witzdam zusammen.