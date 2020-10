Wiedersehen geplant : Glückstädter Konfirmanden von 1971 gesucht

Die Kirchengemeinde Glückstadt hofft, alle Adressen der goldenen Konfirmanden ausfindig zu machen.

von Christine Reimers

18. Oktober 2020, 12:18 Uhr

Glückstadt | Wer konfirmiert wurde, erinnert sich daran. Und spannend ist es, nach 50 Jahren bei der goldenen Konfirmation die anderen wieder zu treffen. Doch die Kirchengemeinde ist auf die Ehemaligen angewiesen, wenn es um die Einladungen geht. Denn der Datenschutz erschwert es mittlerweile, die Adressen herauszufinden. „Am einfachsten ist es, wenn sich die Menschen selbst melden“, sagt Kerstin Schuchardt. „Auch wenn sie nicht mehr in der Kirche sind, werden sie eingeladen.“

Die Gemeindesekretärin der evangelischen Kirchengemeinde in Glückstadt kümmert sich um die Einladungen. Sie wäre dankbar, wenn Konfirmanden auch Adressen von Mitkonfirmanden bei ihr abgeben würden. „Bei Männern ist es einfacher, Adressen herauszufinden“, sagt die 49-Jährige. Manche findet sie sogar im Internet. Doch bei Frauen, die mit einer Heirat einen anderen Namen angenommen haben, wird es schwieriger. „Dabei wohnen manche so nahe, vielleicht in Krempe.“ Insgesamt sei die Recherche sehr aufwendig und kostet viel Zeit.

Normalerweise fanden goldene Konfirmation in der Zeit vor der Corona-Pandemie am ersten Wochenende im September statt. Zur diamantenen Konfirmation wurde alle zwei Jahre eingeladen. „Das wird geändert, die Diamantene wird ab kommenden Jahr jedes Jahr gefeiert“, sagt Kerstin Schuchardt. „Das haben die Pastoren jetzt beschlossen.“ Die geplante Feier von 2020 wird auf 2021 verlegt. Denn vor Corona trafen sich die Ehemaligen an drei Tagen. Am Freitagabend dann jeweils zu einem gemeinsamen Wiedersehen mit Klönschnack. „Für viele ist dieser Abend super interessant, manche haben sich 50 Jahre lang nicht gesehen.“ Am Sonnabend gab es bisher einen Stadtrundgang und am Sonntag einen feierlichen Gottesdienst. Die Pastoren wechseln sich ab, 2021 wird Pastorin Gabriele Schinkel die Gastgeberin für zwei Jahrgänge sein. Mit welchem Konzept, das wird sich im kommenden Jahr zeigen.

Vor 50 Jahren gab es wesentlich mehr Kinder, die konfirmiert wurden. „120 bis 180 Einladungen“ wurden jährlich verschickt. Die Adressen findet die Gemeindesekretärin in einem großen Buch. Dort sind sorgfältig die Daten aller Konfirmanden und deren Eltern vermerkt – ganz früher handschriftlich, vor 50 Jahren schon mit der Schreibmaschine.

„Früher konnten wir noch bei den Ämtern anrufen und nachfragen, wo jemand wohnt.“ Das ist nicht mehr möglich. Mittlerweile gibt es einige, die anrufen und ihre Adresse hinterlassen. Manche verbinden eine goldene oder diamantene Konfirmation auch mit einem Klassentreffen.

Kerstin Schuchardt selbst kann sich an ihre Konfirmation in Glückstadt gut erinnern. „Sie war im April 1986 bei Pastor Kay Mordhorst.“