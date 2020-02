Zwei neue Kameradinnen : Glückstädter Jugendfeuerwehr erhöht die Frauenquote

Bürgermeisterin Manja Biel lobt auf der Hauptversammlung das Engagement der Nachwuchs-Brandbekämpfer.

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 15:17 Uhr

Glückstadt | „Viele meckern immer über die Null-Bock-Einstellung unserer Jugend. Dass das nicht stimmt, zeigen aber Bewegungen wie Fridays for Future und auch ihr hier mit eurem Engagement. Wir sind stolz auf unsere starke Feuerwehr und danken euch herzlich“. Mit diesen Worten und einem kleinen Umschlag bedankte sich Bürgermeisterin Manja Biel herzlich bei der Jugendfeuerwehr Glückstadt.

Beeindruckende Zahlen präsentierte dann auch der amtierende Jugendgruppenleiter Felix Ellerbrock. So absolvierten die jungen Kameraden 23 Dienstabende mit rund 865 Dienststunden und verbrachten weitere 3966 Stunden mit Öffentlichkeitsarbeit und Sonderaktionen. Hierzu gehörten unter anderem die jährliche Tannenbaumabholaktion, das Pfingstzeltlager in Krempe, das Landeszeltlager auf Föhr oder auch die Landesspangen-Prüfung, die im Juni von neun Kameraden erfolgreich abgelegt wurde.

Dass alle auf den Veranstaltungen viel Spaß hatten, bewiesen die zahlreichen Fotos, die Felix Ellerbrock extra für diesen Anlass zusammengestellt hatte. Neben dem lebendig präsentierten Jahresrückblick standen die Neuwahlen im Mittelpunkt. Diese wurden von Wehrführer Ties Tießen und zwei freiwilligen Wahlhelfern schnell und effizient durchgeführt. So fanden sich zur Wahl der Gruppenführer jeweils drei motivierte Kandidaten, die die Verantwortung für den Job gern übernommen hätten. Einzig die Besetzung des Schriftführer-Postens gestaltete sich etwas schleppend.

Gefunden wurden schließlich folgende neue Amtsinhaber: Jugendgruppenleiter – Kjell Steiner, Gruppenführer 1. Gruppe – Lukas Proft, Gruppenführer 2. Gruppe – Jamie Reimers, Gruppenführer 3. Gruppe – Emily Schuchardt, Schriftführer – Nico Grüger und Kassenwart Mika Grüger.

Weiterhin wurden in geheimer Wahl drei neue Kameraden aufgenommen, die nun ebenfalls der 24-köpfigen Jugendfeuerwehr angehören: Akay Emuce, Laura Kahl und Julia Pieper. Mit Einstieg der beiden neuen Mädchen hat sich die Frauenquote von vier in 2019 auf acht in 2020 verdoppelt.

Nach einer Kuchenpause ging es weiter mit Ehrungen für Dienststunden und -beteiligungen und vier Verabschiedungen von Kameraden, die mit Vollendung des 18. Lebensjahres in die Einsatzabteilung wechseln. „Jetzt muss sich Ties mit denen rumschlagen“, scherzte Jugendwartin Veronika Westphal, woraufhin dieser konterte: „Nicht ich mich mit denen – die sich mit mir!“

Schließlich kamen noch die Gäste, unter ihnen auch Thies Behrend (Feuerwehr Herzhorn) und Jens Schakulat (Feuerwehr Blomesche Wildnis), zu Wort. Alle waren sich einig, dass dem Engagement der Jugendlichen höchste Achtung und Respekt gebühren und sie eine tolle Leistung erbringen. Bürgervorsteher Kraft-Erik Rohleder fand es „toll, dass sich junge Menschen für unsere Stadt engagieren. Das ist eine großartige Geschichte für Glückstadt.“

Kreis-Jugendfeuerwehrleiter Uwe Ehlers dankte für die starke Gemeinschaft und ermunterte alle, nicht gleich hinzuschmeißen, wenn man vielleicht mal etwas weniger Lust auf die Wehr hat: „Ihr alle seid Teil einer großen Gemeinschaft, die sich für andere einsetzt. Also seid mutig, bleibt stark, schaut nach vorne und macht weiter so.“

Mit dem Dank, der sich an alle Ausbilder wendete und der Feststellung, dass man in Glückstadt bei 83 Mitgliedern „keine personellen Sorgen“ habe, verabschiedete Ties Tießen die Runde in den Feierabend.