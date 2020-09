Geschäftsleben : Glückstädter gewinnt Fahrrad

Der 52-jährige Alexander Betzhold aus Glückstadt hat bei einem Gewinnspiel der Star-Tankstellen gewonnen.

Avatar_shz von shz.de

13. September 2020, 15:38 Uhr

Glückstadt | „Das passt ja prima“, sagte Alexander Betzhold. Mit seiner Freude hielt der 52-jährige Glückstädter nicht hinter dem Berg, hatte er doch im bundesweiten Gewinnspiel der Star-Tankstellen ein Fahrrad im Wert von 800 Euro gewonnen. Das passte insofern, weil Betzholds Gebrauchsrad schon 22 Jahre „auf dem Buckel“ hat. „Ja, mit diesem neuen, schönen Teil werde ich sicher etliche Touren machen.“

Es sei richtig spannend gewesen, erzählt Alexander Betzhold.

ZITAT Schon drei Tage nach meiner Registrierung bekam ich die Gewinninfo. Alexander Betzhold, Gewinner

So richtig daran glauben wollte er anfangs nicht, hatte er doch bisher nie etwas gewonnen. Zusammen mit Ehefrau Christin nahm Alexander Betzhold an der Tankstelle am Tegelgrund den wertvollen Gewinn in Empfang. Tankstellen-Betreiber Björn Heinrich: „Es freut mich richtig, dass mal ein Glückstädter einen solchen Preis erhalten hat.“ Die Gewinnspielaktion läuft noch bis Ende September. Hauptpreis: ein VW-Multivan.