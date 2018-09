Pflanzaktion : Glückstädter Blumenmeer

Klaus Eule und Igor Neer suchen Helfer für die große Pflanzaktion: Dabei sollen 40 000 Blumenzwiebeln in die Erde kommen.

von shz.de

19. September 2018, 11:39 Uhr

Es ist wieder soweit. Unter der Federführung von Klaus Eule und Igor Neer lädt der Verein Aktiv für Glückstadt bereits im dritten Jahr zur großen Blumenzwiebel-Pflanzaktion ein. Unter dem Motto „Glückstadt blüht auf“ haben die Glückstädter am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Oktober, Gelegenheit, an der Verschönerung ihrer Stadt teilzunehmen.

Waren es im vergangenen Jahr noch 100 000 Blumenzwiebeln, sind es diesmal „nur“ 20 000 Frühlingsblüher, die es in die Erde zu stecken gilt. Selbstverständlich hat Eule wieder die Erdbohrer dabei, die die Pflanzaktion erheblich erleichtern. „Es ist hilfreich, wenn der eine oder andere Helfer auch eine Bohrmaschine, ob mit oder ohne Akku, mitbringt. Sie sollte ein zehner Bohrfutter haben. Auch ein Verlängerungskabel ist hilfreich“, erläutert Eule.

Doch bevor es an die Arbeit geht, treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr beim Nettchen am Hafenkopf, um sich bei einem kleinen Frühstück zu stärken. Und nachdem die Perlhyazinthen und Krokusse in die Erde gesteckt worden sind, geht es zum gemeinsamen Essen wieder ins Nettchen.

In diesem Jahr haben die Stadtverschönerer als Pflanzfläche den Rasenplatz beim Park-and-Ride-Platz an der Christian-IV-Straße, die Verkehrsinseln vor dem Fortuna Bad und vor Penny und bei dem Findling in der Nähe der Sparkasse vorgesehen. Wer Teil dieser Mitmachaktion sein möchte, kann sich per E-Mail unter blumen-glueckstadt@t-online.de oder bei der Provinzial, Große Deichstraße 4, unter der Telefonnummer 04124/7095 anmelden.

Doch nicht nur die Innenstadt wird in diesem Jahr wieder mit Blumenzwiebeln bepflanzt. Auch für den Stadtteil Glückstadt-Nord werden fleißige Helfer gesucht. Dort gilt es, die Königsberger Straße zwischen Hausnummer 5 und 13 sowie die Grünfläche vor der Sporthalle in Nord mit ebenfalls 20 000 Blumenzwiebeln zu bepflanzen. Und damit es die Helfer im Stadtteil Nord nicht so schwer haben, werden vom Verein Aktiv für Glückstadt zahlreiche Erdbohrer zur Verfügung gestellt.

Finanziert wird diese Aktion im nördlichen Stadtteil durch das Quartiersmanagement Nord. Dafür hat Ole Ott von der Glückstädter Wohnungsbau beim Verfügungsfonds einen Antrag gestellt. Wer möchte, dass in Glückstadt-Nord im nächsten Jahr auch Krokusse und Perlhyazinthen blühen, kann sich bei Karina Meißner vom Quartiersmanagement Glückstadt-Nord per E-Mail glueckstadt-nord@tollerort-hamburg.de oder per Telefon 0176/34670719 anmelden.