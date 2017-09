Zukunftsvisionen von Jugendlichen : Glückstadts Stadtbild soll moderner werden

vergrößern 1 von 2 Foto: frauen 1 von 2

„Was ist das Typische der Elbmarschen? Wie sieht die Region im Jahr 2030 aus? Was kann man dafür tun, dass sich diese Kulturlandschaft nicht beliebig entwickelt?“ Mit diesen Fragen beschäftigten sich 27 Schülerinnen und Schüler des Detlefsengymnasiums bereits im Juni diesen Jahres. Sie waren damit Teil des Forschungsprojektes „Regiobranding“, das bereits seit 2014 in den Steinburger Elbmarschen in Zusammenarbeit mit der Leibniz Universität Hannover und einer örtlichen Steuerungsgruppe läuft. Jugendliche waren mit ihren Sichtweisen über ihre Kulturlandschaft bisher kaum gehört worden. Mit dem zehnten Jahrgang des Sportprofils, das sich zusammen mit ihrem Lehrer Jasper Kock an einem Workshop des Instituts für Umweltplanung beteiligte, bekamen Jugendliche nun eine Stimme.

Jetzt stellten neun Studenten dieses Masterprojektes unter Leitung von Sylvia Herrmann und Falco Knaps ihre zusammengefassten Ergebnisse den Schülern und Mitgliedern der Steuerungsgruppe vor. Die Aufgabe der Studentinnen war es, Stories über Zukunftsvisionen von Jugendlichen für eine nachhaltige Umweltplanung zu entwickeln. Dazu wählten sie die Methode des „Storytellings“ und die Erstellung eines Comics.

Alina Giesel und Christin Busch präsentierten die fiktive Geschichte: Tim (15) wohnt in Glückstadt und treibt neben der Schule am liebsten Sport, Katja (15) ist nach der Grundschule nach Köln gezogen, wo sie auch studieren möchte, und Miriam (16) wohnt auf dem elterlichen Bauernhof im Umland und möchte nach der Schule eine Ausbildung machen. Alle drei finden Glückstadt mit dem Deich und dem Hafen sehr schön und möchten eigentlich hier bleiben. Doch wie sieht es zehn Jahre später aus? Tim ist nach dem Studium wieder nach Glückstadt zurückgekehrt und Miriam hat den landwirtschaftlichen Betrieb ihres Vaters übernommen.

Und wie ist ihre Lage jetzt? Miriam: „Immer mehr Höfe und Felder müssen Supermärkten, Neubaugebieten und Windrädern weichen.“ Und Tim fordert auf: „Wir leben beide gerne hier, aber wir sollten anfangen, für unsere Wünsche und Vorstellungen zu kämpfen.“

Die Handlungsempfehlung der Studentinnen an die Schüler war: „Tut etwas und bringt euch ein.“ Und an die Erwachsenen: „Informiert Jugendliche mehr zu ihren Belangen und schafft Beteiligungsangebote, die positiv wahrgenommen werden.“

Aber wie können Jugendliche aktiv in Entscheidungsprozessen eingebunden werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich die anschließende Diskussion. Beate von Malottky von der Denkmalpflege fragte nach: „An welchen Projekten der Stadt wie beispielsweise der Marktplatzumgestaltung habt ihr euch beteiligt?“ Vielen Jugendlichen sind ihre Mitwirkungsmöglichkeiten kaum bekannt oder liegen außerhalb ihres Interesses.

Peter Huusmann, zuständig für die Regionalentwicklung in der Kreisverwaltung, sucht noch nach geeigneten Formaten für eine Beteiligung: „Vielleicht können Comics Inhalte besser transportieren, vielleicht funktionieren auch Workshops mit verschiedenen Generationen, denn die Zukunftsvisionen betreffen ja vor allem die Jugendlichen.“

Projektleiterin Sylvia Herrmann war mit der Präsentation und den Ergebnissen zufrieden. Insbesondere bedankte sie sich bei der Schule für die tolle Unterstützung: „Sie haben flexibel agiert, um unsere Arbeit zu ermöglichen, und die Schüler haben super mitgearbeitet. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt.“ Auch Schulleiter Hartmut Appel freute sich über die Zusammenarbeit: „Die Uni im Haus zu haben, ist für uns eine lebendige Schnittstelle zwischen Schule und Forschung.“

So sehen Glückstädter Jugendliche ihre Kulturlandschaft im Wandel:

• Die Landschaft und das Stadtbild werden als schön wahrgenommen.

• Das Stadtbild sollte moderner gestaltet werden, aber ihren ländlichen Charme nicht verlieren.

• Es sollten mehr Grünflächen geschaffen und der Stadtteil Nord aufgewertet werden.

• 50 Prozent der Schüler können sich vorstellen, langfristig im ländlichen Raum zu leben. Voraussetzung: verbesserte Infrastruktur und Versorgung.

• Wunsch: mehr Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebote und Sportanlagen, die auch barrierearm und altengerecht sein sollten.

• Der öffentliche Nahverkehr sollte ausgebaut werden durch mehr Anbindungen und Senkung der Fahrpreise.

• Erhalt und Förderung von Arbeitsplätzen.

• Die Windenergienutzung wird befürwortet, wird aber optisch als störend empfunden.