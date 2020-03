Glückstadt in der Corona-Krise : #Glückstadthältzusammen: Geschäftsleute beweisen Kreativität

Geschlossene Läden müssen nicht Stillstand bedeuten. Das zeigt sich in Glückstadt.

von Christine Reimers

30. März 2020, 15:55 Uhr

Glückstadt | Die Fußgängerzone verwaist, am Marktplatz stehen kaum Autos: Doch die Stille in diesen Zeiten trügt. Es gibt Glückstädter Geschäfte, deren Tür zwar zu ist, aber dahinter wird gearbeitet – vom Bootsausrüster über den Textilhändler bis hin zum Wohnausstatter sowie den Lebensmittelhändler mit Lieferservice, die Gastronomie, Bäcker, Hofläden und Helfer.

Angebote gebündelt

Unter „#Glückstadthältzusammen“ hat das Tourismusbüro auf ihrer Homepage www.glueckstadt-tourismus.de eine Seite eingerichtet, auf der alle Angebote gebündelt dargestellt werden. „Die Geschäfte haben sich etwas einfallen lassen“, sagt Ann-Kathrin Witzdam von der Glückstadt Destination Management (GDM).

Lieferdienst ist erlaubt

Eine Lösung ist der Lieferdienst. Enno Meiners vom gleichnamigen Elektrohaus holte in diesen Tagen zum Beispiel bei einem Kunden einen Rasierer ab, reparierte diesen im Geschäft und brachte ihn zurück. Geliefert und angeschlossen wird zum Beispiel auch eine Waschmaschine, denn Handwerksleistungen sind erlaubt.

Was der Firma Meiners in diesen Zeiten zu gute kommt: „Wir haben seit einem Jahr einen Online-Shop“, sagt Meiners.

Auch andere Händler, die einen Reparaturservice haben, nutzen diese Möglichkeit – so bei Fahrrädern, Brillen und auch Schmuck.

Vieles „vom Foto bis zur Fotoleinwand“ bietet Daniel Edelmann an. Wer bei ihm etwas bestellen will, kann die Onlineplattform nutzen. Aber auch Whatsapp oder das Telefon.

ZITAT:Mir fehlt der Kontakt zu den Kunden. Nur online handeln, dass wäre nichts für mich. Daniele edelmann, Fotograf

Deshalb freut er sich schon „auf die Zeit danach“.

Ware darf geliefert werden. Im Zweifelsfall durch das Fenster, so wie in der Bücherstube am Fleth oder beim Restaurant Logger am Marktplatz. Und wer die Ware sehen will, für den geht zum Beispiel Spielzeughändler Martin Meiners durch das Geschäft und zeigt dem Kunden per Videoanruf, ob er das Richtige herausgesucht hat.

Übersicht auf der Homepage

Witzdam: „Die Vielzahl an Angeboten wird auf der Seite in die Bereiche unterstützende Initiativen, Angebote der Einzelhändler, der Restaurants und Cafés sowie der Supermärkte und Hofläden unterteilt.“

Auch seien dort Informationen zur aktuellen Lage zu finden. „Beispielsweise zur Frage, wie es aktuell mit den Übernachtungen in Glückstadt aussieht“, sagt die Tourismusfachfrau.

Für sie steht fest: „Alle Glückstädter Betriebe setzten mit den einzelnen Aktionen ein deutliches Zeichen: Glückstadt hält zusammen und unterstützt sich gegenseitig, bis die Corona-Krise überwunden ist.“