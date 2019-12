Crew serviert Glühwein und Waffeln : Glückstadt: Weihnachtsstimmung an Bord der Albertha

Historischer Plattbodensegler macht wieder in Glückstadt fest.

04. Dezember 2019, 15:31 Uhr

Glückstadt | Sie gehört fast schon zum Inventar im Glückstädter Binnenhafen. Zum Saisonende hat die „Albertha“ – der historische Plattbodensegler von Eigner Dick Kroes – wieder am Kai festgemacht. Gerade rechtzeitig, um zu den Adventswochenenden festlich beleuchtet zum maritimen Schaustück zu werden. Und nicht nur das, mittlerweile ist es Tradition, dass die Crew zu Glühwein und Waffeln an den Adventswochenenden 7. und 8. sowie 14. und 15. Dezember einlädt.

„Wir sind für alle Gäste an den Tagen jeweils von 12 bis 19 Uhr da. Wir backen und kochen für die, die Lust haben, uns im Winter in Glückstadt zu besuchen, gemütlich in der Kajüte. Das soll auch unser Beitrag zu Glückstadts Sternenzauber sein“, sagt Dick Kroes. Er wird über die Törns über die Ostsee berichten. Zudem gibt er einen Ausblick auf die Segelsaison 2020.