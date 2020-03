THeater am Neuendeich : Glückstadt: Vielharmonie-Orchester aus Elmshorn begeistert im Kulturmärz

Melodien im Original-Gewand standen auf dem Programm des Vielharmonie-Orchesters.

02. März 2020, 14:39 Uhr

Glückstadt | Ein besonderes Programm boten die Musiker des Vielharmonie-Orchesters aus Elmshorn jetzt im Glückstädter Kulturmärz im sehr gut besuchten Theater am Neuendeich.

Dort präsentierten sich die Musiker unter Leitung ihres Dirigenten Wolf Tobias Maximilian Müller dieses Mal mit ihren „Originalen“.

Etliche Zuhörer waren zum ersten Mal bei einem Konzert der Vielharmoniker.

ZITAT: Ich glaube, Sie haben die richtige Wahl getroffen. Wolf Tobias Maximilian Müller, Dirigent

Dann hob er hob den Taktstock für den Konzertmarsch „Arsenal“. Dieser war anlässlich des 50-jährigen Jubiläums eines belgischen Eisenbahn-Blasorchesters Mitte der 90er Jahre von Jan van der Roost komponiert worden.

Für Blasorchester könne man auch etwas Seriöses schreiben, leitete der Dirigent über zu der gekonnt durch ein Flügelhorn begleiteten „Suite in Eb“ des Engländers Gustav Holst.

Es folgte eine Polka aus Böhmen. Obwohl diese erst 1997 komponiert worden war, würde die Musik im positiven Sinne 200 Jahre älter klingen, klärte Müller vorweg das Publikum auf.

Abwechslugsreiches Programm

Sauber gespielt und instrumentengewaltig folgten mal ruhigere und dann wieder schneller gespielte Stücke mit Percussion-Vielfalt. Obwohl eher unbekannt, gingen einem die Melodien trotzdem sofort ins Ohr.

Mit der symphonischen, an die Filmmusik von „Herr der Ringe“ erinnernde Dichtung „Schicksal der Götter“ von Steven Reinike verabschiedenden sich die über 40 Musikerinnen und Musiker in eine 20-minütige Pause, in der für Essen und Trinken der vielen Besucher gesorgt war.

Auch im zweiten Teil seines Glückstadt-Konzertes überzeugte das Vielharmonie-Orchester sein Publikum.

Fazit: „Die sind absolut Klasse“, schwärmte beispielsweise Rolf Göde aus Itzehoe.