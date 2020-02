PLattdeutsche Komödie : Glückstadt: Speeldeel-Premiere mit „Minsch sien mutt de Minsch“

Hühnerklau und ein Leichenfund beschäftigen die Menschen im Dörfchen Freedensee.

12. Februar 2020, 16:26 Uhr

Glückstadt | Kaum neigt sich der Winter dem Ende zu, naht auch schon wieder eine Premiere der Glückstädter Speeldeel. „Minsch sien mutt de Minsch“ heißt das neue Stück, das am 21. Februar ab 20 Uhr Premiere im Theater am Neuendeich hat.

Im Ort läuft nicht alles rund

Reichlich Verwirrung gibt es in der Komödie in drei Akten von Günther Siegmund. In dem kleinen Dorf Freedensee ist allerhand los, als Kommissarin Hanne Kleinschmidt aus der Stadt kommt, um dort nach dem Rechten zu sehen.

Weil viele Amtsträger der Gemeinde gern mal dem Alkohol zusprechen, läuft nicht alles ganz rund. Hinzu kommt ein Hühnerklau und zu allem Überfluss auch noch ein Leichenfund.

INFO: Karten gibt es im Glückstädter Reisebüro in der Großen Kremper Straße sowie an der Abendkasse jeweils eine dreiviertel Stunde vor Beginn der Aufführung. Die Karten kosten zwischen sieben und neun Euro. Weitere Aufführungen sind geplant am 13., 21., und 27. März jeweils ab 20 Uhr sowie eine Seniorenvorstellung zum vergünstigten Eintrittspreis am 1. März ab 16 Uhr.

Speeldeel-Leiter Karl-Heinz Jopp hat Regie geführt und spielt selbst mit als Landstreicher Knoop. Die Schauspieler sind Franz Bockhorn, Axel Leeck, Rolf Sievers, Heike Schütt, Brigitte Ruhser, Stefan Hennings, Cornelia Kohnagel und Karl-Heinz Jopp. Ebbo Meinert, Rolf Mein, Peter Zeidler und Dieter Endemann haben sich um die Kulisse gekümmert. Toseggersch ist Uschi Kelting.