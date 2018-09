Interkulturelle Woche in Glückstadt : Glückstadt setzt auf Vielfalt

Die interkulturelle Woche wird am Sonntag in der Elbestadt eröffnet. Sie ist ein Mix aus Sport, Sprachen und internationaler Küche.

von shz.de

21. September 2018, 08:47 Uhr

Sportlich, sprachlich und kulinarisch vielfältig wird es während der Interkulturellen Woche in Glückstadt zugehen. „Vielfalt verbindet!“ lautet das Motto der bundesweiten Veranstaltungsreihe – und genau diese Vielfalt findet sich bei den Veranstaltungen wieder, die in Glückstadt stattfinden werden.



Tennis, Boule und Multi-Kulti-Kick





So kann man unter anderem an einem Tennis-Schnuppertraining teilnehmen, den französischen Nationalsport Boule kennen lernen oder beim Multi-Kulti-Kick mitspielen, aber auch die türkische Küche erkunden oder Dänisch lernen. Auf einem kreisweiten Flyer sind alle Veranstaltungen komprimiert zusammengestellt. Davon finden sich allein neun in Glückstadt. Und auch die Eröffnung wird in Glückstadt stattfinden.

Im Rahmen der Ausstellung „Deutsche aus Russland – Gestern und Heute“ wird Kreispräsident Peter Labendowicz die Interkulturelle Woche am Sonntag, 23. September, um 15 Uhr im Detlefsenmuseum eröffnen. Die Ausstellung gehört dann auch gleich zum Programm. Bevor es für die Erwachsenen richtig losgeht, dürfen die Kinder schon am Sonnabend ihr Kinderfest feiern. Das Kinder- und Jugendforum Glückstadt lädt dazu ab 13 Uhr zum Weltkindertag auf den Kirchplatz ein. Gefeiert wird mit Ponyreiten, Hüpfburg und vielen weiteren Angeboten.



Die Geschichte einer Flucht





Der Tennisverein lädt am 23. September ab 14 Uhr zum Schnuppertraining auf die Vereinsanlage in der Nordmarkstraße ein. Das Angebot gilt für alle Interessierten ab sieben Jahren. Im Anschluss wollen alle gemeinsam ab 16 Uhr ein fröhliches Grillfest feiern. Mit seinem Dokumentarfilm „Flucht aus Syrien“ wird am 24. September um 19 Uhr Ahmad Al Zoubi die Geschichte seiner persönlichen Flucht erzählen. Die Vorführung findet im Alten Kino statt. In der Stadtbücherei wird am 26. September die „Wandelnde Schreibmaschine“ ihren Abschluss finden. Um 19 Uhr erhalten die Autoren des bereits seit einigen Wochen laufenden Projektes die Möglichkeit, ihre Texte dem Publikum vorzutragen. Die Texte werden anschließend noch bis zum 6. Oktober in der Stadtbücherei ausgestellt.

Wer schon immer einmal eine Boule-Kugel werfen wollte, der kann das am 27. September ab 17 Uhr an der Docke tun. Die türkische Küche kennen lernen können Interessierte am 28. September ab 18.30 Uhr in der Küche der Bürgerschule. Gemeinsam werden Humus, Manti, Fladenbrot, Baklava und gefüllte Weinblätter zubereitet. In der Sporthalle der Elbschule wird am 29. September gekickt. Multi-Kulti-Kick heißt das Offene Fußballturnier für Jugendliche ab 12 Jahren. Und am 29. September gibt es die Möglichkeit, sich ein paar Brocken Dänisch anzueignen. Ab 10 Uhr heißt es in der VHS „Dänisch für Touristen“.