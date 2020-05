Alte Idee lebt wieder auf : Glückstadt: Schlemmen auf dem Marktplatz

Stadt unterstützt Glückstädter Gastronomen mit grünen Rasenteppichen .

von Christine Reimers

29. Mai 2020, 13:00 Uhr

Glückstadt | Eine alte Idee wird jetzt umgesetzt: Am Wochenende stellen Gastronomen Tische und Stühle auf den Glückstädter Marktplatz.

Grüne Teppiche sorgen für Gemütlichkeit. Bereits vor 13 Jahren gab es die Idee, sie scheiterte damals aber am Aufwand.

Es hätten von den Gastwirten jeweils schwere Absperrungen bewegt und auch bezahlt werden müssen. Das ist diesmal anders.

Der Verkehr fließt weiter um den Markt, die Kellner müssen notfalls mit dem Schnitzel warten, bis das Auto vorbei ist.

Ohne Nutzungsgebühr

Und anders ist auch: Die Gastronomen brauchen in diesem Sommer keine Nutzungsgebühr an die Stadt zahlen. „Dafür sind wir dankbar“, sagt Heike Püster, Chefin vom Hotel Anno 1617 am Marktplatz.

In Vertretung für die Glückstädter Gastwirte hat sie gemeinsam mit der Wirtschaftsförderin der Stadt, Sybille Weinmann-Klinkow, die Idee von den runden Rasenteppichen entwickelt.

Für alle beteiligten Gastronomen wurde dann eine Sammelbestellung auf den Weg gebracht.

Generalprobe an Himmelfahrt bestanden

Heike Püster ist begeistert von der Idee mit den Rasenteppichen, denn den ersten Probelauf haben diese bereits am Himmelfahrtstag bestanden. Jetzt am Pfingstwochenende rollen auch weitere Gastwirte ihre Teppiche für die Gäste aus.

Sybille Weinmann-Klinkow: „In Zusammenarbeit mit der Firma Knutzen aus Itzehoe wurden 25 Rasenteppiche mit einem Durchmesser von 250 Zentimetern erstellt.“

Stadt und Wirte gemeinsam

Das Projekt zwischen Stadt und Gastronomie läuft für die Stadtmanagerin unter dem Motto: #sichererKursaufGlückstadt. Und für Heike Püster unter: „Wir halten zusammen“.

Vor 13 Jahren wurde fast zwei Jahre über die Idee gesprochen, verwirklicht wurde sie nicht. Jetzt ist es deshalb auch ein Probelauf, dass die Idee doch noch Formen annimmt. Diesmal gibt es auch keine Hürden. Nur müssen alle aufpassen, damit das Schnitzel auch sicher zum Gast kommt.