Mann bedroht Nachbarin : Glückstadt: Polizei holt aggressiven Gast ab

Wenig Dankbarkeit zeigte ein Glückstädter, den seine Nachbarin vorübergehend bei sich aufgenommen hatte.

von nr

10. Mai 2019, 14:05 Uhr

Glückstadt | Nachdem eine Glückstädterin ihren ehemaligen Nachbarn übergangsweise bei sich aufgenommen hatte, entpuppte sich dieser als wenig vorbildlicher Gast, bedrohte die Frau schließlich und zerstörte ihr Mobiliar. Letztlich kam der Mann ins Gewahrsam, wie Polizeisprecherin Merle Neufeld mitteilt. Am späten Donnerstagabend fuhr eine Streife in die Stolpmünder Straße, weil dort ein 41-Jähriger in alkoholisiertem Zustand seine Gastgeberin beleidigte, Möbel und Geschirr zerstörte und der 55-Jährigen mit Gewalt drohte.

Polizisten beleidigt

Bei Erscheinen der Beamten verhielt sich der Mann nach Polizeiangaben äußerst aggressiv, brüllte herum und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Beamten mussten ihn festhalten, damit er nicht in die Wohnung seiner Bekannten zurückkonnte. Der Mann wehrte sich und schlug die Beamten. Letztlich legten diese dem Betrunkenen Handfesseln an und brachten ihn auf die Wache. Hier musste sich der 41-Jährige einer Blutproben unterziehen, weil der Verdacht bestand, dass er neben Alkohol auch Drogen konsumiert haben könnte. Nach einigen Stunden wurde der Mann entlassen. Nun wird er sich wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstandes gegen die Polizisten verantworten müssen.