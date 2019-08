Große resonanz auf Feier im Stadtteil : Glückstadt-Nord feiert buntes Fest

Quartiersmanagement und Beirat in Glückstadt-Nord organisieren vielfältiges Programm mit Musik, Essen und Spielen.

von shz.de

25. August 2019, 15:57 Uhr

Glückstadt | Besser hätte es das sommerliche Wetter nicht meinen können mit den Bewohnern des Stadtteils Glückstadt-Nord. Sie feierten am vergangenen Wochenende schon zum dritten Mal ein Stadtteilfest mit buntem Dinner. Dazu hatten viele, die mitfeierten, etwas beigetragen. Und so stapelten sich an der langen Tafel allerlei Kuchen und Gebäck, aber auch herzhafte Speisen aus verschiedenen Ländern.

Das Quartiersmanagement und der Stadtteilbeirat hatten in Kooperation mit vielen anderen das Fest organisiert. So präsentierten sich dort unter anderem Vereine, Verbände und Institutionen, die einen Bezug zum Stadtteil haben. Die Schachgesellschaft hatte einige Bretter aufgebaut und lud zu einer kleinen Partie ein. Vertreter der Familienbildungsstätte schminkten Kinder und flochten lange Zöpfe in Kinderhaare. Die Pfadfinder grillten Stockbrot, und der Schulsanitätsdienst der Elbschule sorgte für Sicherheit. Auf der Hüpfburg herrschte trotz der hohen Temperaturen Hochbetrieb.

Und auch der kleine Flohmarkt war gut besucht. Dort gab es vor allem Kinderspielzeug und Kinderbekleidung, aber auch, wer Haushaltswaren oder Schmuck suchte, wurde fündig.

Umlagert war ebenfalls das Glücksrad, wo es zahlreiche kleine und große Preise zu gewinnen gab. Den ersten Hauptpreis des Tages erdrehte sich die achtjährige Romina. Sie durfte aussuchen und entschied sich für eine Schultasche mit vielen Stiften und anderen Schulutensilien. „Die kann ich gut gebrauchen, denn mir macht die Schule Spaß“, freute sie sich über ihren Preis.

Auch das bunte Bühnenprogramm erfreute mit vielen verschiedenen Akteuren. Von Chorgesang über Ukulelenmusik bis hin zum Blues war alles vertreten. Bis in den Abend hinein feierten die Bewohner des Stadtteils mit ihren Gästen, die aus dem gesamten Stadtgebiet gekommen waren.