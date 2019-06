Dem Wunsch der Kunden entsprochen : Glückstadt-Nord: Bushalt auch am Wochenende

Der ÖPNV-Zweckverband stimmte der Fahrplanerweiterung zu.

26. Juni 2019, 12:05 Uhr

Glückstadt | Die Buslinie 6201 fährt nun auch am Wochenende und an Feiertagen durch Glückstadt-Nord. Seit dem 22. Juni gilt der neue Fahrplan – somit fährt die Linie 6201 alle Bushaltestellen in Glückstadt-Nord am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen jeweils einmal morgens, mittags und nachmittags an.

Damit kommt die Betreiberfirma Vineta Steinburg dem Wunsch der Busnutzer aus Glückstadt-Nord nach, die Zeiten auf das Wochenende auszuweiten. Der Bauausschuss beschloss in seiner Sitzung im August 2018 die Antragstellung beim Zweckverband ÖPNV Steinburg über die Aufnahme zusätzlicher Fahrten am Wochenende sowie die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel. Auf der Verbandsversammlung im März 2019 stimmte der Zweckverband dem erweiterten Fahrplan in Glückstadt-Nord zu.

Im Frühjahr 2020 wird die die Auslastung der Linie 6201 am Wochenende statistisch geprüft und an die Bedarfe angepasst.