Futtern & Fahren“ : Glückstadt: Mehr Oldtimer – weniger Besucher am Hafen

Die Veranstaltung litt unter Hitze und Corona. Der Organisator ist dennoch zufrieden.

16. August 2020, 16:27 Uhr

Glückstadt | Sengende Hitze im Jahr 2018, Dauerregen 2019 und jetzt wieder ganz viel Sonne: Zum dritten Mal hat am Sonnabend an der Glückstädter Hafenpromenade das Oldtimer-Treffen „Futtern & Fahren“ stattgefunden.

Organisiert wurde der eintrittsfreie Augenschmaus vom Mitinhaber der Glückstädter Star-Tankstelle, Olaf Heinrich. Es war die erste größere Veranstaltung nach Lockerung der Corona-Beschränkungen in der Elbstadt.

Maximal 500 Besucher

Ein Hygienekonzept musste dem Ordnungsamt allerdings vorgelegt werden. Hierzu zählten beispielsweise eine Besucherbegrenzung auf maximal 500 Personen, eine Umzäunung des Veranstaltungsbereichs mit einem Ein- und Ausgangsbereich, eine Zählstelle sowie ein Alkohol-Verbot. Außerdem hatten Olaf Heinrich und sein engagiertes Team auf die Abstandsregeln zu achten.

Für Gastronomie zu heiß

„Offenbar sind Einige wegen des heißen Wetters weggeblieben oder fürchten sich einfach nur vor Corona“, so der Hamburger. Unterm Strich war er trotzdem zufrieden. Für die Gastronomie in den Food-Trucks sei es allerdings zu heiß gewesen.

Ab 10 Uhr waren in loser Folge bis zum Nachmittag mehr als 130 Oldtimer eingetroffen und hatten sich entlang der Kaistraße in Richtung des historischen Salzspeichers aufgebaut. Hierzu zählten nicht nur Personenkraftwagen aus den 60er und 70er Jahren, sondern auch Motorräder, Schlepper und zwei Oldtimer-Lastwagen.

Mehr Teilnehmer als erwartet

„Mit so einer Resonanz haben wir nicht gerechnet“, zeigte sich der Veranstalter überrascht. In Folge musste improvisiert und der Veranstaltungsraum verlängert werden. Heinrich: „Wir entschuldigen uns bei den Hafenanwohnern, deren parkende Autos plötzlich in der Meile standen und wegen des vorgezogenen Zaunes nicht herauskamen.“

Nachbau eines historischen Cabrios

Mit einem Schmuckstück waren Franz Schaaf und seine Ehefrau aus Weddelbrook nach Glückstadt gekommen. Ihr Excalibur Phaeton Cabriolet, der Nachbau eines alten offenen Mercedes aus den 1920er Jahren, stand gleich am Anfang der Meile. „Excalibur hat nur diese Art Fahrzeuge gebaut. Auch wenn unser Cabriolet aus dem Jahr 1987 wie ein Oldtimer aussieht: Das Auto mit der V8-Maschine verfügt über Klimaanlage und Servolenkung“, erzählt Schaaf.

Kultauto der Hollywood-Stars

Seit knapp 30 Jahren interessiert sich der Weddelbrooker schon für diese besondere Automarke, für die sich auch Promis wie Gary Cooper, Tony Curtis, Peter Ustinov, Ronald Reagan sowie Liberace begeistern konnten. „Weil ein guter Gebrauchter zwischen 60.000 und 100.000 Euro kostet, lag der Kaufpreis lange Zeit nicht in Reichweite meines Portemonnaies“, so Schaaf.

Vereinzelte US-Cars

Nicht ganz so teuer dürfte dagegen ein wenige Meter weiter stehender VW-Bus der ersten Generation gewesen sein. Dieser bestach durch die beiden aufklappbaren Frontscheiben. Hingucker waren auch wieder einige US-Cars. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, ein reines US-Cartreffen zu veranstalten, weil das nicht abwechslungsreich genug ist“, so Olaf Heinrich.

Neuauflage im nächsten Jahr

Bei dieser Art Veranstaltung würde es sich um eines von bis zu 30 Oldtimer-Treffen im Jahr handeln, bei denen Freunde alter Fahrzeuge ihre Schätzchen bei einer Ausfahrt der Öffentlichkeit präsentieren und sich hinterher mit Gleichgesinnten zum Fachsimpeln und Essen irgendwo im Norden treffen.

„Man kennt sich und verabredet sich, ohne dass es viel Werbung bedarf. Die Oldtimer-Gemeinde feiert nun einmal sich selbst“, weiß Olaf Heinrich als Besitzer von zwei Oldtimern aus eigener Erfahrung.

Für 2021 kündigte der Oldtimer-Fan eine Wiederholung von „Futtern & Fahren“ an.