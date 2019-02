Aktion „Schüler retten Leben“ : Glückstadt: Erste Hilfe auf dem Stundenplan

Wiederbelebung auf dem Stundenplan der Elbschule und des Dettlefsengymnsiums in Glückstadt.

06. Februar 2019

Seit vier Jahren bemüht sich die Initiative „Schüler retten Leben“ das Thema Wiederbelebung im Notfall an Schulen fest zu verankern. 2016 startete im Kreis Steinburg an vier Schulen die Ausbildung der Schüler. 2019 waren bereits über 1500 Schüler dabei. „Der Unterricht ist im Kreis Steinburg mit der Teilnahme von 15 weiterführenden Schulen fleckendeckend“, erklärt Dirk Zöllner, der jetzt in Glückstadt an der Elbschule und dem Detlefsengymnasium Schüler ausbildete.

Mit ihm waren neun Mitarbeiter des Klinikums, der Krankenpflegeschule und des Rettungsdienstes in Glückstadt unterwegs. Insgesamt sind rund 100 Personen in der „Woche der Wiederbelebung“ als Ausbilder im Kreis Steinburg an den Schulen. Zu der Aktion geführt hat vor allem auch die besorgniserregende Nachricht, dass in Deutschland bei einem plötzlichen Herzstillstand nur 30 Prozent der Menschen helfen würden – oder könnten. „In den skandinavischen Ländern liegt die Quote bei fast 70 Prozent“, erklärt Ralf Ruhnke von der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein. Das sei vor allem auch dadurch begründet, dass in vielen europäischen Staaten die Ausbildung in Erster Hilfe fest in den Schulunterricht integriert sei.

In Deutschland ist das noch nicht so und so hoffen die Organisatoren von „Schüler retten Leben“ mit ihrer Aktion zumindest ein bisschen helfen zu können. In der mehrstündigen Ausbildung wurde zunächst Basiswissen über die Körperfunktionen, vor allem den Kreislauf, vermittelt. Dann waren die Schüler gefordert, das gerade Gelernte mit UNterstützung durch die Ausbilder umsetzen. Dazu wurde Herzdruckmassage und Beatmung an speziellen Lehrpuppen geübt. Im Anschluss erklärten die Ausbilder auch noch die Funktion eines automatisierten externer Defibrillators.