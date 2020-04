Werkzeug und Bargeld gestohlen : Glückstadt: Einbruch in Werkstatt auf Kasernengelände

Die Polizei in Glückstadt hofft auf Zeugenhinweise.

Avatar_shz von

24. April 2020, 16:08 Uhr

Glückstadt | In der Nacht zum Donnerstag ist in Glückstadt auf dem ehemaligen Kasernengelände eingebrochen worden. Und zwar in eine Werkstatthalle. Das teilt Polizeisprecherin Merle Neufeld mit. „Die Täter entwendeten zahlreiche Werkzeuge“, berichte sei. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag Morgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Hallen im Admiralsweg. Aus unterschiedlichen Räumen entwendeten sie diverse hochwertige Werkzeuge und 150 Euro Bargeld. Der genaue Wert der Beute ist bis jetzt noch unklar.

Das ehemalige Kasernengelände ist zum großen Teil vermietet an das Land Schleswig-Holstein, aber zum Teil auch an eine ortsansässige Firma.

Hinweise: Polizei unter der Telefonnummer 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?