Neuer Aldi-Markt in Tegelgrund : Glückstadt: Discounter nimmt letzte Hürde

Die Politik stimmt für den Neubau. Die Anlieferung für den neuen Aldi-Markt wird über den Parkplatz erfolgen.

von Christine Reimers

29. November 2019, 13:41 Uhr

Glückstadt | Dem Bau eines neuen, größeren Aldi-Marktes im Tegelgrund steht nichts mehr im Wege. Einstimmig beschlossen die Mitglieder im Bauausschuss die Voraussetzungen dafür mit einer Planänderung. „Die Anlieger werden vom Lärm entlastet“, erklärte Dietmar Ulbricht vom Planungsbüro Philipp. Entlastet insofern, dass die Anlieferung der Produkte nach dem Neubau dann über den Parkplatz angeliefert werden sollen. Statt jetzt 790 Quadratmeter wird der neue Markt eine Verkaufsfläche von 1250 Quadratmetern haben. 65 Parkplätze sind vorgesehen. Während der Bauphase zieht der Aldi-Markt in die Christian-IV-Straße um.

Weil formal aus einem Mischgebiet jetzt ein so genanntes Sondergebiet Verbrauchermarkt wird, müssen Formalien eingehalten werden. Die Planungen für das Areal an der „Wiebeke-Kruse-Straße 5 und 7 werden bis zum 24. Januar öffentlich ausgelegt. Dann müssen Bauausschuss und Stadtvertretung im März zu den Ergebnissen tagen und abstimmen.

Gekommen war auch Maurice Witt, Leiter Immobilien Aldi-Nord. „Wir fangen direkt nach der Genehmigung an zu bauen“, erklärte Witt. Er schätzt die Bauphase auf sechs bis acht Monate. Auch der Verkauf in der Zeit ist geklärt. Die ehemalige Aldi-Filiale an der Christian-IV-Straße ist bereits zum Jahresanfang neu angemietet, um den Verkauf zu sichern.

Den Neubau im Tegelgrund mietet das Unternehmen Aldi. Das neue Gebäude wird ein Flachdach mit Photovoltaikanlage darauf haben. Für die Fassade ist auf Wunsch der Stadt Glückstadt im Wesentlichen rotbunter Klinker vorgesehen.

Wie berichtet, handelt es sich um ein Bebauungsplanverfahren zur Innenentwicklung, das den verfahrenstechnischen Vereinfachungen unterliegt. Das heißt, dass auf einen Aufstellungsbeschluss, die frühzeitige Bürgerbeteiligung und einen Umweltbericht verzichtet werden kann. Die Kosten trägt Aldi.