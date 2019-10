Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Kreis STeinburg : Glückstadt: Dehoga klagt über sinkendes Ausbildungsniveau

Personalwechsel auf dem Vizeposten im Kreisverband: Barbara Oechsle folgt auf Birgitt Bittner.

29. Oktober 2019, 13:17 Uhr

Glückstadt | Der Kreisverband Steinburg vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) wählte auf seiner Jahresversammlung eine neue stellvertretende Vorsitzende.

Barbara Oechsle von Brüdigams Wildwechsel in Kaaks trat die Nachfolge von Birgitt Bittner an, die sich beruflich neu orientiert hat.

„Ich bin gespannt auf die Aufgaben, die da auf mich zu kommen“, sagte Oechsle, die erst seit zwei Jahren in der Gastronomie tätig ist.

Erfolgreiche Aktionswochen

Der Vorsitzende Ernst-Otto Prüß hatte zuvor die Teilnehmer im Restaurant Zur alten Mühle in Glückstadt begrüßt und von seinen zahlreichen Terminen im Geschäftsjahr berichtet.

Er ließ die erfolgreichen Aktionen Holsteiner Teller im Frühjahr und die momentan laufenden Wildwochen mit der Eröffnung im Holstein-Center Itzehoe noch einmal Revue passieren. Auch die erstmals veranstaltete „Küchenparty“ in Wilster, bei der die Betriebsleiter mit ihren Belegschaften gemeinsam feierten, war positiv aufgenommen worden und soll wiederholt werden.

Geringe Messebeteiligung

Ausbildungswart Joachim Gnewuch berichtete von der Teilnahme an den Jobmessen, wo sich die Gastronomie auch überregional präsentiert hat. „Die Beteiligung der Ausbildungsbetriebe ist eher schwach, es gibt allerdings auch keine messbaren Erfolge zu verzeichnen.“

Das Wissensniveau bei den Auszubildenden sei weiter gesunken, was nicht zuletzt an den Ausbildern liege, die ihren Lehrlingen oft nicht genügend Wissen an die Hand geben.

Zitat: Kaum ein Prüfling kann noch Geflügel entbeinen oder mit Fleisch richtig umgehen. Joachim Gnewuch, Ausbildungswart

Auf der anderen Seite berichtete Stefan Scholtis aus der Hauptgeschäftsstelle vom Landesverband, dass die gerade durchgeführte Deutsche Jugendmeisterschaft in Bonn schleswig-holsteinische Sieger hervorgebracht hat. Ein Koch aus Kiel holte die Goldmedaille, die Mannschaft Silber.

Die Dehoga-Kreisvereine Steinburg und Pinneberg arbeiten normalerweise zusammen.

Kreismeisterschaft verschoben

Durch Kommunikationsschwierigkeiten muss allerdings die für den November vorgesehene Kreismeisterschaft um den Elbmarschenpokal in den Januar verlegt werden.

„Die Berufswettkämpfe sind für die Lehrlinge wichtiger Bestandteil der Ausbildung und prüfungsvorbereitend.“ Finanziert werden die Wettbewerbe zum großen Teil durch Sponsoren, die sich gern beim Kreisvorstand melden dürfen.

Ernst-Otto Prüß verabschiedete seine Stellvertreterin Birgitt Bittner mit Blumen und freute sich, dass bei den anstehenden Wahlen neue Ehrenamtler gefunden wurden. Neben Barbara Oechsle ergänzen Thomas Harländer (Ofengold, Schenefeld) als Schriftwart und Holger Frauen aus Beidenfleth als Kassenprüfer das erweiterte Vorstandsteam.