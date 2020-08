Verwaltung startet Aktion : Glückstadt: Bürger sollen flächendeckend Ratten bekämpfen

Vom 24. August bis 6. September sollen Glückstädter gemeinsam gegen die Nager vorgehen.

von Christine Reimers

14. August 2020, 15:25 Uhr

Glückstadt | Sie sind wieder in Glückstadt in unterwegs: Ratten. Es werden zu viele, sagt Bürgermeisterin Manja Biel. Und weil die Nager Überträger von gefährlicher Krankheiten wie Schweinepest, Fleckfieber und Beulenpest sind, sollen es ihnen an den Pelzkragen gehen – mal wieder, denn in den vergangenen Jahren hatte die Verwaltung immer wieder zu einer großflächigen Bekämpfung aufgerufen. Bürgermeisterin Manja Biel fordert alle Glückstädter Grundstückseigentümer abermals auf, Ratten zu bekämpfen. Und zwar in der Zeit vom 24. August bis zum 6. September.

Alle Grundstückseigentümer in der Pflicht

Ratten fressen alles mögliche. Angefangen von Essensresten, die auf dem Kompost landen, bis hin zu Vogelfutter. Weil sie so gefräßig sind, kann man sie wiederum leicht vergiften. Indem sie mit Ködern gelockt werden. „Alle Eigentümer im gesamten Stadtgebiet sind in der Pflicht“, sagt die Verwaltungschefin. Angeordnet ist eine flächendeckende Aktion. Aufpassen müssen Grundstückseigentümer auf Haustiere. Zur Rattenbekämpfung verpflichtet sind alle Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Abwasseranlagen – Kanalisation und Kläranlagen.

BILD:

Die Stadt Glückstadt selbst beauftragt über das Jahr einen externen Kammerjäger, der regelmäßig an den städtischen Gewässern Köderboxen ausleget. Der Fachmann kümmert sich auch um die Kanalisation der Stadtentwässerung und punktuell um Flächen, die betroffen sind. So manches Mal an Containerstellplätzen.

Sicherer Umgang mit Köderboxen

Jetzt sind die Bürger gefordert: Grundsätzlich sei es wichtig, das eigene Grundstück regelmäßig nach Hinweisen auf Rattenbefall abzusuchen – zum Beispiel sind Löcher von sechs Zentimeter Durchmesser Hinweise. Manja Biel weist darauf hin, dass Köder oder Köderboxen außerhalb der Reichweite von Kindern, Haus- und Wildtieren auszulegen sind. Geeignete Stellen finden sich an Komposthaufen, Getreide- und Strohlagern, Flussläufen und Kleintiergehegen.

Köder eine Woche liegen lassen

Der Wirkstoff sollte jährlich gewechselt werden. Je Köderstelle sind zirka 200 bis 250 Gramm Köder empfehlenswert. Und der für die Nager tödliche Stoff sollte mindestens eine Woche liegen bleiben. Biel: „Für den privaten Gebrauch gibt es eine Vielzahl freiverkäuflicher Köderboxen, Rattengifte und -fallen. Erhältlich sind diese in Baumärkten sowie bei Schädlingsbekämpfern.“

Die Koordination der Aktion für die Bürger hat in der Stadtverwaltung die Rathaus-Mitarbeiterin Stina Petersson.





INFO: Für Fragen steht im Rathaus Stina Petersson zur Verfügung unter

s.petersson@glueckstadt oder unter 04124/930128.