Startschuss am Freitag : Glückstadt auf der Jagd nach dem Sportabzeichen

Ab Freitag kann am Sportplatz am Sperforkenweg für das Sportabzeichen trainiert werden.

15. August 2019, 15:15 Uhr

Glückstadt | Das Sportabzeichenteam des ETSV-Fortuna steht in den Startlöchern für Training und Abnahme des unter Sportlern begehrten Abzeichens. Jeden Freitag um 17 Uhr warten Karin Kiesel, Wilma Bleich, Heiner Both, Dennis Both und andere Trainer in wechselnder Besetzung auf Trainingswillige am Sportplatz am Sperforkenweg. „Bei uns muss sich niemand anmelden, wir sind immer hier“, erklärt Karin Kiesel. Das Training beginnt eigentlich gleich nach dem Winter, sobald die Außenanlagen wieder zu sportlicher Betätigung einladen.

Trainiert wird für die Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold, sowie für Jugendsportabzeichen und auch für das Behindertensportabzeichen. Denn das Team hat auch die Berechtigung, diese abzunehmen. Bewertet wird nach Punktesystem, aus dem sich dann das erreichte Sportabzeichen errechnet. Leistungen müssen erbracht werden in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Zur Ausdauer gehören unter anderem das Laufen und Schwimmen, wovon Letzteres Voraussetzung für die Erringung eines Sportabzeichens ist. Der Bereich Kraft kann unter anderem mit Kugelstoßen oder Medizinballweitwurf abgedeckt werden. „Vor allem für den Medizinballweitwurf ist eine spezielle Technik nötig, die wir den Teilnehmern oft erst nahebringen müssen“, erklärt Karin Kiesel.

Zur Schnelligkeit zählen die Disziplinen Laufen im Spurt, oder auch Radfahren. Koordination wird verlangt bei Weitsprung oder Schleuderball. Wer alle Disziplinen erfolgreich absolviert hat, der kann sich dann über die Verleihung eines Sportabzeichens freuen. Trainiert wird wieder ab Freitag. Bis zu den Herbstferien haben die Sportler dann die Möglichkeit, die geforderten Leistungen für das Sportabzeichen zu erbringen. Dabei müssen die Disziplinen nicht an einem Tag absolviert werden. Man kann sich dafür auch mehrere Wochen Zeit lassen.

Die Trainer notieren sich jede erbrachte Leistung gewissenhaft und freuen sich selbst über jeden, der am Ende ein Sportabzeichen erhält. „Dazu muss auch niemand Vereinsmitglied sein, wir trainieren einfach mit jedem, der Spaß an sportlicher Betätigung hat und das Sportabzeichen machen möchte“, betont Karin Kiesel. Sie selbst legt das Sportabzeichen bereits seit vielen Jahren ab und sieht für das Abzeichen auch keine Altersgrenze. Immer wieder finden sich auch Senioren auf dem Sportplatz ein, die in ihrem Leben noch nie ein Sportabzeichen erworben haben. Auch diese Freizeitsportler erbringen meistens die erforderlichen Leistungen.