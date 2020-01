Glückspilze

von Reiner Stöter

10. Januar 2020, 12:55 Uhr

von Reiner Stöter | Hängende Köpfe trotz Sieg – die Basketballer der Itzehoe Eagles hatten am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen die Titans aus Dresden eine ihrer schlechtesten Leistungen seit langem geboten. Vor ausverkauftem Haus sollte es eigentlich eine Galavorstellung geben. Daraus wurde jedoch nichts, weil das Team nach der Weihnachtspause völlig unkonzentriert wirkte. Immerhin waren die Itzehoer im Gegensatz zu ihrer direkten Konkurrenz mit dem Schrecken davon gekommen. Spitzenreiter Schwelm und die bis dahin zweitplatzierten BSW Sixers hatten die Weihnachtsgans offenbar noch schlechter verdaut und bezogen völlig unerwartete Heimschlappen. Die Eagles rückten dadurch auf den zweiten Tabellenrang vor. Das wusste natürlich kurz nach dem Spiel im Sportzentrum am Lehmwohld noch keiner. Der Auftritt beim glücklichen Sieg über die keineswegs wie Titanen aufgetretenen Dresdener war einigen Spielern ganz offensichtlich nur peinlich. Doch wenn sie die richtigen Schlüsse daraus gezogen haben, sollte eine Leistungssteigerung für den Saisonendspurt wohl möglich sein. Es winkt immerhin die beste Platzierung seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga vor sechs Jahren – und wer so viel Glück hat wie gegen Dresden, der kann sogar Meister werden. Verlassen sollte sich darauf jedoch niemand.