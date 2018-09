Ballett in Itzehoe : Glückliche Tänzer

160 Tänzer traten bei der Galaaufführung der Neumünsteraner Ballettschule von Regine Jungclaus im Theater Itzehoe auf.

25. September 2018, 13:11 Uhr

Christy und Emma sowie ihre Mittänzerinnen sind die „Schmetterlinge im Bauch“ – einer von vielen umjubelten Auftritten bei der Gala der Neumünsteraner Ballettschule von Regine Jungclaus im Theater Itzehoe. 160 Tänzer, klein und groß, machten sich auf den Weg nach Itzehoe, begleitet von vielen hundert Zuschauern in zwei Aufführungen der Gala „Reiselust“. Mehr als drei Stunden dauerte die fröhliche Geschichte über das Glücklichsein, und am Ende war Jungclaus mehr als zufrieden: „Die viele Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. So viele Menschen gehen glücklich nach Hause – das war mein Ziel.“