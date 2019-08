Glück gehabt

Ein Beinahe-Unfall mit gutem Ausgang: Was gestern hier erzählt wurde, hat auch ein Leser aus Wrist erlebt. Mit dem Rad wollte er am Mittwochvormittag die Quarnstedter Straße kreuzen – es kam ja keiner. Doch dann sah er ein großes rotes Auto mit junger Frau am Steuer, das direkt vor ihm gebremst hatte. Er habe es offenbar einfach nicht gesehen, sagt der 70-Jährige: „Mein Dankeschön meinem aufmerksamen Schutzengel!“ Aufatmen gibt es auch bei