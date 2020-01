Parken in Glückstadt : Glück erleben –Parken am Parkring

Heinz Mazur spricht über die endgültige Fassung seines Parkkonzeptes für die Glückstädter Innenstadt.

von Christine Reimers

22. Januar 2020, 16:39 Uhr

Glückstadt | Am Fleth darf nur noch kurz geparkt werden, die Stadt wird in Parkzonen eingeteilt, der Besucher wird besser auf Parkplätze gelenkt: Das sind Punkte, die Heinz Mazur Politikern zum neuen Glückstädter Parkkonzept vorstellte. Dies beinhaltet auch ein neues Parkleitsystem. Und die Forderung, dass Dauerparker in die Randgebiete verbannt werden. Die Entscheidung über das neue Parkkonzept soll im März fallen.

Es war das dritte Mal, dass der Geschäftsführer des Unternehmens PGT Umwelt und Verkehr aus Hannover seine Ergebnisse zum Thema Parken in der Glückstädter Innenstadt der Politik vorstellte. Zudem gab es eine offene Runde für interessierte Bürger. Jetzt trug Mazur sein Fazit vor.

Fleth

: „Vorzugsparkplätze“ nennt Heinz Mazur die Parkplätze am Fleth. Sie sollten tagsüber frei sein für Autofahrer, die nur kurz halten wollen. Das bedeutet, dass die Flethanwohner dann tagsüber woanders parken müssen. „Maximal zwei Stunden parken“ – mehr sollte in der Innenstadt generell nicht erlaubt werden. Und am Fleth künftig nur eine Stunde. Mazur sprach sich für eine „Brötchentaste“ und das Parken mit einer Sanduhr aus. „Der Bedarf ist da“, sagte er zum Thema Kurzzeitparken.

Ab 19 Uhr bis zum frühen nächsten Morgen könnten die Stellplätze am Fleth dann für Anwohner wieder frei sein.

Anders am Marktplatz, dort ist das Anwohnerparken auch im künftigen Konzept gar nicht erlaubt.

Zonen

Parkring

: Heinz Mazur sprach sich dafür aus, in der Innenstadt mehrere Zonen zu schaffen. Anwohner dürften dann nur noch in zugewiesenen Zonen mit ihrem Parkausweis parken. Dass solch ein Ausweis für die ganze Stadt gilt, dass sei im Vergleich zu anderen Städten untypisch, sagte der Fachmann.: Um Besucher besser zu freien Stellplätzen leiten zu können, sprach sich Mazur für einen ausgewiesenen „Parkring“ aus. Dieser würde die größeren Parkplätze erfassen. Besucher könnten sich so besser zurechtfinden. Und es sollten Schilder aufgestellt werden, wie viele Minuten Besucher brauchen, um Ziele in der Stadt zu erreichen.

Das Ganze stellte er unter das Motto „Willkommen in Glückstadt – Glück erleben –Parken am Parkring“.

Schilder

Dauerparken

Regelungen

Radfahren

Stimmen aus Politik und Verwaltung

: Die Schilder in Glückstadt müssen überarbeitet werden, erklärte der Fachmann und zeigte auf das Schild am Hafen, wo die Anzeige der Jugendherberge dominiert. „Mit Abstand der größte Hinweis.“ Und der Besucher wisse sofort, wie er nach Brunsbüttel kommt, aber nicht wie er zum nächsten Parkplatz gelangt.: Wer in Glückstadt sein Auto längere Zeit abstellen will, muss dafür wohl künftig längere Wege in Kauf nehmen. So auch Arbeitnehmer, die keinen Anspruch auf Parkplätze in der Innenstadt haben.: „Es gibt verwirrend viele Regelungen. Sie sind nicht besucherfreundlich“, sagte Mazur. Dazu zählte er auch die unterschiedlichen Hinweise auf Zeiten. Mal darf zwei Stunden geparkt werden, mal vier.: Die Situation für Radfahrer in der Stadt sollte insgesamt verbessert werden.: Die Meinungen in der Politik zu den Ausführungen gingen in einigen Punkten auseinander. Jörn Ehlers (FDP) sprach angesichts der geplanten Parksituation von „Entwertung von Wohnraum“. Volker Schulz (CDU) lobte insgesamt die „sinnvolle Lösung“, die Mazur präsentierte. Wolfgang Engemann sprach von „einer gerechten Lösung für alle“.

Bürgermeisterin Manja Biel vermisste Anwohnerparkplätze für Gewerbetreibende.