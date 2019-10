200 Gäste in Hohenlockstedt urteilen: : „Glorietta“ schmeckt am besten

Kritische Kartoffel-Geschmacksprobe der Erzeugergemeinschaft in Hohenlockstedt.

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 15:08 Uhr

Hohenlockstedt | Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Das wurde am Sonnabend bei der traditionellen Kartoffel-Geschmacksprobe der Erzeugergemeinschaft Qualitätskartoffel in der Hohenlockstedter Kartoffelhalle deutlich. Dort stellten mehr als 200 Gäste ihre Geschmacksnerven unter Beweis, nachdem ihnen fünf verschiedene Kartoffelsorten inkognito serviert wurden.

Nicht nur der erste kritische Blick nach einer optisch erscheinenden Knollenform und einer tiefgelben Fleischfarbe gingen in die Bewertung ein, sondern auch der intensive und aromatische Geschmack, Mehligkeit und Konsistenz sowie die Pellfähigkeit der Knolle. Und so kam es zu anderen Noten, als von manchem gedacht. „Die Vorjahressiegerin Annalena konnte sich in diesem Jahr nicht durchsetzten“, sagte Siegfried Thurau von der Erzeugergemeinschaft. Die festkochende Speisekartoffel kam mit der Note 2,78 lediglich auf Platz drei.

Für die Geschmacksprobe wurden die Hohenlockstedter Kartoffeln in fünf Gängen als Pellkartoffel serviert – traditionell gab es dazu einen würzigen Glückstädter Matjes mit Hausfrauensoße und Butterflocken.

Zur Hebung der Stimmung und zur geschmacklichen Neutralisierung wurde zwischen den Gängen wieder Kartoffelschnaps gereicht. Den ersten Platz bei der Geschmacksprobe sicherte sich die gelbschalige und aromatisch schmeckende „Glorietta“ mit der Note 1,95 vor der mehligkochenden Leyla (2,74). Auf die beiden letzten Plätze kamen „Belana“ (2,93) und Goldmarie (3,22). Der Kartoffelgeschmacksprobe schloss sich der Kartoffelball an, bei dem DJ Björn Tessin für die richtige Stimmung sorgte.

Zuvor hatte Wolfgang Schierbecker als Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft der Firma Pohl-Boskamp gedankt, die die Festhalle zur Verfügung stellte. Dank galt auch den Landfrauen für die Ausschmückung der Halle, Kruse-Events für den Service sowie Ingo Stahl, der 125 Kilogramm Kartoffel zubereitete und von seinem Team auftischen ließ.