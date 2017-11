Schnelles Internet : Glasfasernetz wächst rapide

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Joachim Möller

erstellt am 18.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Das schnelle Internet verbreitet sich rasend schnell im Kreis Steinburg. 73 von 101 Gemeinden sind bereits mit Glasfaseranschlüssen versorgt, bis Ende 2018 soll der Ausbau beendet sein. Diesen Überblick gab Frank Wendtlandt, Projektleiter bei den federführenden Stadtwerken Neumünster (SWN), während der Mitgliederversammlung des Zweckverbandes Breitband Steinburg in Heiligenstedten. Die Kosten für das gesamte Projekt, das Mitte 2014 in Fitzbek begann, belaufen sich auf 88 Millionen Euro. Finanziert wird der Ausbau über Kredite, die später von der Pacht, die die Stadtwerke Neumünster als Betreiber des Netzes an den Zweckverband entrichten werden, getilgt werden. Bisher schreibt der Zweckverband noch rote Zahlen, ab 2020 sollen, so die Berechnung, erste Gewinne verbucht werden.

„2017 war ein Jahr mit großen Herausforderungen und neuen Aufgabenstellungen, aber wir sind einen großen Schritt vorangekommen“, betonte Verbandsvorsteher Ernst-Wilhelm Mohrdiek. Weit mehr als die Hälfte der Gemeinden sei ausgebaut, „in vielen anderen Orten wie Wrist, Kellinghusen, Schenefeld und Ecklak sind wir derzeit unterwegs“, erläuterte Wendtlandt. Im Aktionsgebiet 19 (Blomesche Wildnis, Borsfleth, Krempe und Krempdorf) laufe derzeit die Vermarktung, in Vorbereitung für Februar sei das Aktionsgebiet 20 mit Brokdorf, Büttel, Landscheide, Nortorf-Süd und St. Margarethen. Danach folgten unter anderem noch der Bereich Wilster sowie Kollmar und Kiebitzreihe. Bisher haben die Stadtwerke, die das Netz für den Zweckverband bauen und dann 20 Jahre betreiben werden, 710 Kilometer Kabel verbaut. Darin enthalten sind Glasfaserleitungen in einer Länge von 211 000 Kilometern. Das sei mehr als die Hälfte der Strecke zum Mond, verdeutlichte Frank Wendtlandt. Die Zahl der Kundenverträge habe sich von Mai bis Oktober von 11 000 auf 13 100 Erhöht, aktive Kunden gebe es 7150 (Mai 5800).

Verbandsvorsteher Mohrdiek stellte noch einmal klar, dass auch die Außengebiete angeschlossen werden. Dies war zu Beginn des Projektes nicht geplant, doch im vergangenen Jahr stellte der Verband dafür zusätzliche, kreditfinanzierte elf Millionen Euro zur Verfügung (wir berichteten). Zum Zuge kommen auch die Anwohner der Außengebiete in den ersten acht Aktionsgebieten, die vor 2016 ausgebaut wurden: Bis Ende 2019 sollen auch sie ans schnelle Internet angeschlossen sein, versprach Mohrdiek.

Diese Bürger werden von den Stadtwerken Neumünster noch einmal angeschrieben und über ihre Möglichkeiten informiert. Das geschieht im Rahmen „einer Nachverdichtungsaktion“, die die SWN für alle Aktionsgebiete gestartet hat. „Jeweils drei Jahre nach der ersten Vermarktung schreiben wir jetzt alle Bewohner an, die noch keinen Anschluss haben“, berichtete Vertriebsmitarbeiter Sebastian Pump. Zurzeit laufe die Aktion in den ersten vier Aktionsgebieten um die Bereiche Hennstedt, Mühlenbarbek, Reher und Sarlhusen. Bis zum 10. Dezember greift dort eine Sonderaktion. Anschlüsse gibt es dann für 99 Euro statt der sonst üblichen 1089 Euro. Nach Abschluss der Verdichtungsaktion solle auch zügig gebaut werden, so Pump. Spätestens im Frühjahr werden die Anschlüsse gelegt. Ab Mitte 2018 folgen im weiteren Schritt die Aktionsgebiete fünf bis zehn.