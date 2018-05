Breitband für kellinghusen : Glasfaser ab September

1100 Haushalte haben in Kellinghusen schnelles Internet bestellt. Die Bauarbeiten sind fast beendet.

von Joachim Möller

06. Mai 2018, 12:00 Uhr

Die ersten Kellinghusener werden ab 10. September das schnelle Internet nutzen können. Zu diesem Zeitpunkt werden 73 Anschlüsse von den Stadtwerken Neumünster (SWN) freigeschaltet. Nach und nach folgen dann die anderen Haushalte in der Störstadt. Insgesamt sind 1100 Anschlüsse bestellt worden.

Mit diesem Ergebnis zeigen sich Bürgermeister Axel Pietsch, Ernst-Wilhelm Mohrdiek, Vorsteher des Zweckverbandes Breitband Steinburg, und SWN-Vertriebsmitarbeiter Sebastian Pump sehr zufrieden. „Kellinghusen als verdichteter Bereich mit bereits guter Anbindung ans Netz war eine besondere Herausforderung für uns“, betonte Mohrdiek.

In den meisten Straßen in Kellinghusen liegen die Breitband-Kabel, die letzten folgen bis Ende Juni. Die komplette Fertigstellung ist laut Pump für Oktober geplant. „Aufgrund des schlechten Wetters mit Frost und viel Regen haben sich die Arbeiten leicht verzögert“, sagt Pietsch. Ansonsten sei gut und schnell gearbeitet worden, lobt er.

Die Stadt nutzt die Kabelverlegung, um anschließend auf 2,5 Kilometer Länge im Stadtgebiet die Oberfläche von Gehwegen zu erneuern. Statt Asphalt werden Beton-Rechtecksteine verlegt. Zehn bis zwölf Wochen würden diese Arbeiten in Anspruch nehmen, betont Pietsch.

Kreisweit sind bisher 12 000 Verträge für schnelles Internet bei den Stadtwerken Neumünster, die im Auftrag des Zweckverbandes Breitband den Ausbau übernehmen und das Netz anschließend betreiben, abgeschlossen worden. Knapp 10 000 Kunden nutzen die Glasfaser-Verbindung bereits. Allein in diesem Jahr investiert der Zweckverband 20 Millionen Euro in den Ausbau, am Ende werden es 90 Millionen sein. Dann werden fast 100 Gemeinden eine schnelle Breitbandverbindung haben.