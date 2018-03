Glasaale für den Nord-Ostsee-Kanal

Landessportfischerverband setzt insgesamt 200 Kilogramm der Fische für rund 80000 Euro in Schleswig-Holsteins Gewässer

von Sönke Rother

22. März 2018, 09:55 Uhr

Es steht schlecht um den Aal. Und das liegt nicht an der Wassertemperatur von knapp drei Grad, die der Nord-Ostsee-Kanal derzeit hat. Der Europäische Aal (Anguilla anguilla) wird immer seltener. Und das liegt an mehreren Faktoren, die ebenso flächendeckend wie vielfältig sind. Die durch zahllose Wasserkraftwerke und Wehre gestörte Durchgängigkeit der Fließgewässer zum Meer und der illegale Fang von Glasaalen (dem fast durchsichtigem Aal im jungen Stadium) vor der französischen und spanischen Küste sind zwei Probleme, die dem Schlängler zu schaffen machen.

Auch deshalb kümmert sich der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein (LSFV SH) mit intensiven Besatzmaßnahmen darum, den Aalbestand zu stabilisieren. Seit 2006 werden Jahr für Jahr vorgestreckte Farmaale in den Gewässern ausgesetzt. Seit 2016 erfolgt in gleichem Umfang auch ein Besatz mit Glasaalen.

Rüdiger Neukamm, Biologe des LSFV SH, hat jetzt mit Helfern den Frühjahrsbesatz mit den kleinen durchsichtigen Fischen vorgenommen. Allein 81,5 Kilogramm, etwa 260 000 Stück, wurden zwischen Brunsbüttel und Kiel in den Nord-Ostsee-Kanal entlassen. An zahlreichen Stellen – wie zum Beispiel Kuden, Hochdonn, gegenüber von Klein Westerland, bei Beiholz, im Rendsburger Kreishafen, Sehestedt und im Schirnauer See – wurden die großen Plastikbeutel zunächst ein paar Minuten ins Kanalwasser gelegt. „Der Kanal hat knapp drei Grad, daran müssen sich die Fische erst gewöhnen“, erklärt der LSFV-Biologe. Dann wurden die Aale langsam in ihr neues Zuhause entlassen. Aber auch andere Gewässer wie Westen- und Wittensee wurden mit Aalnachwuchs versorgt. Insgesamt 207 Kilogramm der Glasaale schwimmen jetzt in den schleswig-holsteinischen Gewässern. Das entspricht einer Investition von rund 80 000 Euro. 300 bis 400, manchmal sogar 500 Euro kann das Kilo Glasaal kosten. Der Preis variiert stark und wird täglich neu festgesetzt.

Die Besatzmaßnahme begann bereits am frühen Morgen. „Um 7 Uhr wurden die Aale direkt aus Frankreich angeliefert“, sagt Neukamm. In der Fischzucht von Jan Kemnitz in Aukrug begann der Biologe dann mit dem Markieren der Tiere. Diese werden eine Zeit lang in einem Bad mit dem Farbstoff Alizarinrot gehältert. Und das hat seinen Grund: „Wir markieren seit 2006 die von uns besetzten Aale, um später Rückschlüsse auf die optimale Besatzform ziehen zu können.“ Denn der Landessportfischerverband möchte wissen, welches Stadium von Fischbesatz am effizientesten ist. Zurzeit leistet sich in Deutschland der LSFV als einziger Verband das Einfärben und die begleitenden Untersuchungen. Der Besatz und das Monitoring der Bestände wird hingegen zum größten Teil aus Mitteln der Fischereiabgabe und einem europäischen Fischereifonds bezahlt.

Wenn in ein paar Jahren die ersten gefärbten und als Glasaal besetzten Tiere gefangen werden, werden konkrete Ergebnisse erwartet. Etwa 200 Tiere sollen dann pro Jahr untersucht werden. Besonders kommt es dann auf die Gehörsteine, die Otolithen, an (siehe Infokasten).

„Spannend wird es, wenn wir in fünf bis sechs Jahren die ersten markierten Blankaale, also die Fische, die zum Laichen abwandern, untersuchen können“, sagt Rüdiger Neukamm. Dann könne man daraus unmittelbar Empfehlungen für den optimalen Besatz ableiten. Und damit vielleicht dazu beitragen, dass die Zukunft des Europäischen Aals wieder besser aussieht.