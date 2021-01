Brunsbüttel : Glätteunfall auf dem Weg zur Arbeit: Junge Fahrerin verletzt

Die Pendlerin hatte offenbar die Straßenglätte unterschätzt. Ihr Wagen prallte gegen eine Laterne und überschlug sich.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03.45 Uhr ist es in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen zu einem Glätteunfall gekommen. Eine 24-Jährige Fahrerin aus Heide war mit ihrem Dacia auf dem Weg zur Arbeit, als sie plötzlich bedingt durch Straßenglätte in der Süder...

