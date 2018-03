Gläserne Menschen im Datensumpf

von shz.de

21. März 2018, 05:00 Uhr

Was für ein merkwürdiger Titel! „#Circe – Schatz, ich hab’ die Daten verschenkt“ deutet eher auf eine nette Geschichte hin, die die Göttin Circe der griechischen Mythologie ins Internet-Zeitalter katapultiert. Aber weit gefehlt! Konzept, Text und Inszenierung von Mirko Böttcher kreisen um Kritik am Internet. Es wird nichts erzählt, nichts gespielt, die drei Schauspieler verkörpern keine Figuren, sie sind Text-Transporteure. Sie hauen ihrem Publikum dessen Bereitschaft, sich Daten via Netz klauen zu lassen, förmlich um die Ohren.

Auf ihren drei Bürostühlen rangieren sie durch das Studio im Theater Itzehoe wie in einem Boxring. Es gibt „ordentlich auf die Fresse“ für den gläsernen Menschen, der sich mit jedem Netz-Click mehr entblößt und zum Objekt, wenn nicht Opfer ausgeklügelter Werbestrategien machen lässt. Die Netz-Algorithmen enthüllen die Persönlichkeit. So entsteht ein „Digital Double“, das über das Original mehr weiß als dieses selbst. Beispiel gefällig? Die junge Frau wundert sich über die Pampers-Reklame. Das Netz weiß eher als sie, dass sie schwanger ist. Big Data, der Datenhandel in globaler Dimension, so Böttcher, sei das Erdöl der Zukunft. Entsprechend suhlen sich die drei Text-Transformatoren im Datensumpf, als habe sie Circe in Schweine verwandelt. Zeit zum Verschnaufen gibt es nicht. Flott geht die Drehstuhl-Choreographie mit dem Identitäten-Cha-Cha weiter: Klar, wer Horoskope liest, kauft eher Zahnseide. 17 Prozent aller Linkshänder, die gerne retro kaufen, haben eine Einbauküche von Ikea.

Das wussten Sie nicht? Nun, das Publikum im sehr gut besuchten Studio wusste nach diesem Sachtext-Bombardement mehr über Daten-Ausbeutung im Internet. Aber ob dieses Wissen das Verhalten verändert?